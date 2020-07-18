Голая и с 'магическим' браслетом: в отеле Москвы нашли мертвой известного экстрасенса

В центре Москвы (Россия) в гостинице "Петр І" 18 июля нашли тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и экстрасенса Анны Амбарцумян.

Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело 26-летней девушки в номере № 546 обнаружил начальник службы безопасности отеля. После этого он обратился в полицию.

При осмотре тела погибшей эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Специалистам предстоит установить причины гибели девушки.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

По информации издания, в номере полицейские нашли обезболивающие таблетки. По предварительным выводам экспертов, смерть девушки наступила за пять часов до того, как охрана обнаружила тело.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиков.

Кроме того, Telegram-канал Mash пишет, что перед смертью Амбарцумян жаловалась, что её преследуют и угрожают коллекторы.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

По словам экстрасенса, знакомая заняла деньги и указала её (Анну) как доверенное лицо. В итоге девушке регулярно стали слать смс с угрозами. Жила она одна и очень боялась, что коллекторы могли узнать её адрес и ждать возле дома. Адвокат советовал обратиться в полицию.

Отметим, девушка выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела блог в социальной сети Instagram, подписчиками которого являются 367 тыс. человек. Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Махачкале (Россия) в гостиничном номере был найден мертвым советник председателя правительства Республики Дагестан Андрей Афонин.