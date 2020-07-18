Голая и с "магическим" браслетом: в отеле Москвы нашли мертвой известного экстрасенса
Анну Амбарцумян нашли мертвой в отеле в Москве.
В центре Москвы (Россия) в гостинице "Петр І" 18 июля нашли тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и экстрасенса Анны Амбарцумян.
Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело 26-летней девушки в номере № 546 обнаружил начальник службы безопасности отеля. После этого он обратился в полицию.
При осмотре тела погибшей эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Специалистам предстоит установить причины гибели девушки.
Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7
Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7
По информации издания, в номере полицейские нашли обезболивающие таблетки. По предварительным выводам экспертов, смерть девушки наступила за пять часов до того, как охрана обнаружила тело.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиков.
Кроме того, Telegram-канал Mash пишет, что перед смертью Амбарцумян жаловалась, что её преследуют и угрожают коллекторы.
Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7
По словам экстрасенса, знакомая заняла деньги и указала её (Анну) как доверенное лицо. В итоге девушке регулярно стали слать смс с угрозами. Жила она одна и очень боялась, что коллекторы могли узнать её адрес и ждать возле дома. Адвокат советовал обратиться в полицию.
Отметим, девушка выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела блог в социальной сети Instagram, подписчиками которого являются 367 тыс. человек. Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом.
Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7
Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Махачкале (Россия) в гостиничном номере был найден мертвым советник председателя правительства Республики Дагестан Андрей Афонин.