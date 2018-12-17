Главред ''Эха Москвы'' назвал топ-пропагандиста Кремля ''вонючей мразью'': тот ответил

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов назвал главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева "вонючей мразью".

Такая фраза стала реакцией на заявление ведущего о том, что нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула "Человек года".

В частности, в выпуске от 16 декабря Киселев сказал, что Time несправедливо поставил "на одну доску" убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд и нападение на Фельгенгауэр.

Дмитрий Киселев Vesti.RU

"Он (Борис Гриц – Ред.) действительно порезал ее кожу на шее. За жизнь Фельгенгауэр врачи не боролись. Это не было ранение, угрожавшее её жизни. Давайте честно, никогда не стоял вопрос о жизни и смерти. Связки не были задеты. Все, слава богу, обошлось малой кровью", — утверждал он.

Татьяна Фельгенгауэр

После этого, Венедиктов и отвесил гневную фразу в его адрес в своем Telegram-канале.

Киселев ответил не менее едко: "Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?... Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни".

По его мнению, Венедиктов "чудит" и политизирует происшествие 23 октября 2017 года, когда на Фельгенгауэр напал Борис Гриц и нанес ей удар ножом в шею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года, в редакции радиостанции "Эха Москвы" ранили ножом заместителя главного редактора, ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была госпитализирована, а нападавший задержан.

Позже в сети появилось полное видео с камер видеонаблюдения, снятое в офисе радиостанции "Эхо Москвы" в день нападения.

На кадрах видно, как подозреваемый Борис Гриц зашел в здание, ходил коридором, а потом беспрепятственно проник в помещение, где находилась его жертва.

Сам нападавший не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. Во время допроса он заявил, что журналистка его преследовала последние два месяца.

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