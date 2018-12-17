МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Главред ''Эха Москвы'' назвал топ-пропагандиста Кремля ''вонючей мразью'': тот ответил

13.2тЧитать материал на украинском

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов назвал главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева "вонючей мразью".

Такая фраза стала реакцией на заявление ведущего о том, что нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула "Человек года".

В частности, в выпуске от 16 декабря Киселев сказал, что Time несправедливо поставил "на одну доску" убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд и нападение на Фельгенгауэр.

Новости
"Все может быть": Венедиктов рассказал о двойниках Путина

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Vesti.RU

"Он (Борис Гриц – Ред.) действительно порезал ее кожу на шее. За жизнь Фельгенгауэр врачи не боролись. Это не было ранение, угрожавшее её жизни. Давайте честно, никогда не стоял вопрос о жизни и смерти. Связки не были задеты. Все, слава богу, обошлось малой кровью", — утверждал он.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

После этого, Венедиктов и отвесил гневную фразу в его адрес в своем Telegram-канале.

Главред ''Эха Москвы'' назвал топ-пропагандиста Кремля ''вонючей мразью'': тот ответил

Киселев ответил не менее едко: "Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?... Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни".

По его мнению, Венедиктов "чудит" и политизирует происшествие 23 октября 2017 года, когда на Фельгенгауэр напал Борис Гриц и нанес ей удар ножом в шею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года, в редакции радиостанции "Эха Москвы" ранили ножом заместителя главного редактора, ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была госпитализирована, а нападавший задержан.

Позже в сети появилось полное видео с камер видеонаблюдения, снятое в офисе радиостанции "Эхо Москвы" в день нападения.

На кадрах видно, как подозреваемый Борис Гриц зашел в здание, ходил коридором, а потом беспрепятственно проник в помещение, где находилась его жертва.

Сам нападавший не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. Во время допроса он заявил, что журналистка его преследовала последние два месяца.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Дмитрий КиселевАлексей Венедиктов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
13
21
Смешно
20
Интересно
1
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Русские. а что за херня? надо эту не стриженную обезьяну в муссорник выкинуть,они уже обнаглели, пробендеровцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Блин судя по всему вся Украина смотрит этого Киселева господа хохлы не смотрите всякую дрянь и будет вам счастье свою кстати тоже не смотрите телевизор это говно а новости вообще дрянь редкостная
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Теперь секельову осталось обозвать веню сраным пропидаром - и справедливость восторжествует
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Лещ Юра, мне пох проблемы пропагандонов, впрочем, как и всех остальных ватников
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Лещ Юра
Лещ Юра
Встромил Ипатий, Киселёв просто намекнул на то, что если не делать порезов, и не проливать кровь, то не наказуемо, если даже Путина облить гавном с ног до головы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги