Главный вор бывшего СССР вышел на свободу в России

Самый влиятельный авторитет в криминальном мире России и всего постсоветского пространства Тариэл Мулухов (Тариэл Ониани, Таро) освободился из колонии в Оренбургской области РФ.

После освобождения ему грозит депортация, так как его пребывание на территории РФ было признано нежелательным.

Мулухова могут отправить в Испанию, где его обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, или в Грузию, где есть уголовное наказание за статус вора в законе, передают "РИА Новости".

В то же время грузинские СМИ со ссылкой на адвоката сообщают, что "Таро" собирается после освобождения жить в Турции.

Тариэл Мулухов Новости-Грузия

Тариэл Мулухов Новости-Грузия

66-летнего Тариэла Ониани, который считается лидером кутаисской преступной группировки, называют одним из самых влиятельных людей в криминальном мире постсоветского пространства. Он отбывал в России наказание за похищение в Москве бизнесмена Джонни Минадзе в 2009 году.

В 1990-е годы Ониани жил во Франции, затем в Испании, откуда уехал из-за проведения властями спецоперации "Оса" против российской организованной преступности. Его называли среди возможных заказчиков убийств криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана), однако он отрицал причастность к этим преступлениям.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве полиция задержала двух "воров в законе" — "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского уголовного авторитета "Полузверя".

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