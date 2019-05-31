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/Новости России

"Рассказывали страшные тайны": Фейгин назвал главный блеф Путина

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В плане достижений в военной сфере нынешнее руководство Российской Федерации полностью повторяет политику Советского Союза.

"Они тоже все время блефовали, особенно в военно-космической области", - заявил OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин.

Говоря о новых достижениях в области создания новых видов вооружений, о которых часто упоминает президент страны Владимир Путин, адвокат заметил: "Ракеты мы видим только в виде мультиков".

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"Сверхсекретные разработки, которых нет. Их просто нет. Это чертежи, мультики. Это главный блеф, которым оперирует российское руководство. Это полное повторение политики Советского Союза", - заявил он.

"Они рассказывали какие-то страшные тайны, что у них там черт знает что, а у американцев летает орбитальный самолет Boeing X-37B. Он взлетает и летает по орбите, вы можете его видеть", - подчеркнул Фейгин.

Орбитальный самолет Boeing X-37B

Орбитальный самолет Boeing X-37B

youtube.com

"Сделайте такой же, и мы посмотрим. Покажите, наконец, что вы можете. Зачем нам мультики показывать?" - сказал он. И заявил, что перспектива прогресса России в военно-космической области "полностью отсутствует".

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Напомним, в блоге OBOZREVATEL Марк Фейгин рассказал о том, почему вероятность вывода России на лидирующие позиции в IT-сфере, как того пожелал Владимир Путин, равна нулю.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Марк ФейгинВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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леня зе
леня зе
это тот которого за клевиту Анатолий Шарий отымел во все дыхательные и пихательные и лишиладвокатской лицензии,вы не шутите?
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