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22 января • обновлено в 14:58
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"Главное – Богу не надоедать!" В сети высмеяли очередной конфуз Путина. Видеофакт

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Президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

Курьез произошел во время его встречи с общественниками Липецка. Соответствующим видео поделился в Twitter "Кремлевский пул РИА" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Помолиться никогда не вредно. Но только так, чтобы особенно Господу не надоедать только", – сказал российский лидер.

Путин насмешил советом о том, как нужно молиться

Путин насмешил советом о том, как нужно молиться

Как добавили авторы ролика, этим он только "рассмешил до слез" женщину, которая и задавала ему соответствующий вопрос.

При этом в комментариях под видео пользователи соцсети тоже посмеялись с очередного конфуза главы РФ.

"Есть легенда, что во время крещения Путина явился ангел, и сказал что тот сможет исполнить два желания. И когда батя Пыни мамке глаза выколол, одно желание маленький Вова потратил, чтоб спасти глаз матери, а вторым пожелал величия России. Россию любит больше чем мать!!" – иронично подчеркнул подписчик.

"Главное – Богу не надоедать!" В сети высмеяли очередной конфуз Путина. Видеофакт

twitter.com/Kremlinpool_RIA

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) начали продавать иконы с изображением президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Липецк
Тег
видео
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