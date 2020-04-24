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24 апреля • обновлено в 13:04
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Главная проблема операции "Ликвидация Путина"

2.8т

В информационном пространстве РФ всё активней и в разном формате продвигается тема: Путин и его команда – это совсем не эффективные менеджеры. Такие каналы связи Кремля с миром как профессор Соловей и диверсант Гиркин прямым текстом объясняют для совсем тупых: на самом "верху" принято решение ликвидировать Путина, поскольку этот Акела стал слишком часто и фатально промахиваться. Забавно, но рашист Гиркин не может растолковать великому русскому народу эту мысль, не прибегая к персонажам из рассказов вражеского Киплинга.

Владимир Путин

Владимир Путин

Особенно фатальный промах вышел с ОПЕК. С Турцией тоже промашка вышла. После неё в Москве срочно сосчитали количество русско-турецких войн в прошлом. Насчитали 13. Из Турции поправили: их было 17. Пока 17. Если в апреле Москва не согласилась бы с требованием Саудитов, то их стало бы 18. Промашки с ОПЕК и Турцией сделали промахи с "Северным потоком" и "Силой Сибири" промашками второй свежести.

Но тут пришёл коронавирус и заслонил собой всё. Не только плебисцит о конституции, Пасху, парад победобесия, но даже Украину. Вдобавок заставил Кадырова обрить голову. Теперь Рамзан выглядит как настоящий киношный басмач из "Белого солнца пустыни", а эпопея промахов Кремля в поединке с короновирусом ещё далека от завершения.

Сенатор Клишас тоже плеснул масла в огонь и спровоцировал дискуссию: кто более главный на Москве в условиях пандемии – Собянин или Путин. Мысль крамольная и не должна возникать по определению. Но сенатор сформулировал её так, что выглядела она вполне верноподданнически и никто Клишаса националпредателем не обозвал. По её примеру образовалась и короткая дискуссия: кто в Чечне главный – премьер Мишустин или Кадыров, в которой победил статус-кво.

Тема вируса и административных мер против него стала идеальной для доведения к сведению каждого жителя РФ простой мысли: эта власть никчемная и пора её менять. Самоизоляция удобное время остановиться и подумать о власти и смысле жизни. Не все продвигают эту мысль столь прямолинейно как Соловей с Гиркиным в Ютубе. Газеты и федеральные каналы не могут позволить себе такое, но тоже подводят к ней сдержанно и аккуратно.

Не занимаются этим только "Раша тудей" и совсем прямолинейные имперцы. Они в отчаянии – как жить без Путина и жалуются на мировую закулису. Тридцать лет назад они точно также были в отчаянии, поскольку не знали, – как жить без КПСС. Ничего, все они неплохо устроились.

Офис президента РФ, в отличие от всех, не может позволить себе говорить о промахах. Статус и традиция обязывают офис говорить только об успехах во внешней политике и улучшениях во внутренней. С внутренней легко – офис привычно рассказывает о новых улучшениях и о том, что коронавирус загнали в угол. С внешней хуже. Поэтому в Кремле вспомнили о победах над половцами и печенегами, но детали решили не рассекречивать. Видимо, срок секретности ещё не истёк.

Из свежих побед есть только поджёг неразумным укропам лесов и торфяников вокруг Чернобыля и Житомира с целью задымления Киева. Но этим нельзя хвастать, поскольку в Украине шестой год идёт неведомая гражданская война и Москва ко всему этому не имеет никакого отношения.

В офисе лучше всех знают, что Путина "будут уходить". Но не знают, что делать с его 83 или 86 процентами поддержки и фразой: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России". В офисе также хорошо знают: эта цифра дутая, но не совсем дутая, и какие-то ядерные 30% поддержки у него всё-таки есть. Этот ядерный электорат и беспокоит офис, кооператив" Озеро", руководство ФСБ и узкий круг Путина. Все те компашки, которые в совокупности и называют Кремлём.

Этот электорат – главная проблема операции "Ликвидация Путина". Он может выйти на улицы и чего-то потребовать. Разумеется, требовать воскрешения Путина, умершего от коронавируса или ещё чего-то, не будет, но нового Сталина, нового Путина и порядка потребует однозначно. Поскольку в этом электорате уйма силовиков, то он будет отнюдь не прогулками белоленточников и навалят.

Наличие такого электората и не оставляет Путину никакого другого варианта, кроме как умереть безвозвратно. Он не может сказать просто как Ельцин: "Я устал и ухожу", хотя и подвёл к этой мысли, сообщив, что вкалывает как раб на галере. Но, во-первых, никто не поверил в силу российской ментальности. Во-вторых, ситуация не та, чтобы вот так просто взять и уйти. Что называется, доигрались в империю с автократией. Ельцин играл в демократию, поэтому мог себе такое позволить. В-третьих, ядерный электорат не позволит ему просто уйти, а потребует вернуться и учредить опричнину, как сделал Иван Грозный, когда тоже ненадолго ушёл из царей потому что устал.

Ядерный электорат, особенно его силовая часть, давно и твёрдо убеждён, что Россия идёт не туда и не так. Ядерный электорат убеждён, что начальство – это сплошь идиоты, жулики, воры, а заодно либералы, жидомассоны и агенты мировой закулисы. Бояр пора и надо менять. Списки кого менять и автоматы есть. Недостаёт только царя, такого твёрдого и решительного как Сталин с верными чекистами-опричниками. Менталитет не позволяет московитам что-то менять без команды царя. Иначе это будет демократия, что ещё хуже, чем плохие и проворовавшиеся бояре. Российская федерация – всё ещё очень архаичное сообщество по своему мироощущению. Поэтому опричникам для всех благих начинаний требуется царь, хоть с титулом "вождь пролетариата". Лучше – мирового пролетариата.

Поэтому ядрёные опричники Путина на покой не отпустят, а заставят вернуться и приступить к исполнению царских обязанностей. Обстоятельства непреодолимой силы от профессора Соловья могут лишить их такой возможности, но не могут избавить от жажды наведения порядка. В этом случае опричникам придётся идти в ополчение по типу ГКЧП и затем проводить выборы нового царя. Как без царя умеют гулять ополченцы "русского мира" можно было наблюдать в Донецке и Луганске в 2014-2015 г., пока смотрящие от Кремля не провели там тотальную зачистку от разных Бэтманов, Моторол и Мозговых и не подрезали крылья самозванному главкому Гиркину. Затем убрали и местных выборных царьков – Захарченко с Плотницким и поставили своих смотрящих.

Такой сценарий мало устраивает кремлёвских, поскольку их наверняка исключат из этой ополченческой демократии. Поэтому Гиркин по просьбе Кремля уже год внушает потенциальному опричному ополчению мысль, что в выносе Путина оно участвовать не должно. С этим и без них управятся. Но чем ближе к развязке, тем всё больше Кремль беспокоит эта проблема в динамике. На всякий случай из Кремля позвонили Горбачёву и попросили помочь. Тот охотно согласился и 23 апреля заявил в интервью "РИА Новости", что Перестройка удалась бы, если бы не ГКЧП.

Не будем сейчас анализировать, что, кому и насколько бы удалось, и как бы могли развиваться события, но то, что путч ГКЧП привёл к роспуску Ельциным КПСС и к провалу ново-огарёвских переговоров по заключению нового союзного договора – это уже факт истории. По этому факту кремлёвские логично опасаются какого-то нового ГКЧП в момент исчезновения Путина "в силу обстоятельств непреодолимой силы" и вынуждены решать проблему, как удержать в стойле и в казармах ядерный электорат Путина, который они сами же растили два десятка лет.

Решают её многопланово. В том числе, доводя до него и до всех по всем каналам, что власть на России таки неэффективная, что нужны реформы, поскольку опять двадцать лет шли не туда и не так. В Московии со времён Ивана Грозного периодически приходят к таким выводам. После 1917 г. особенно часто, поскольку втянулись в глобальный процесс и даже пытаются навязывать всем свои привычки, а не закрылись от всего мира подобно Кампучии или Северной Корее.

Собянинское столпотворение в московском метро и заявленная идея распространить из Москвы QR-коды с разрешением выйти на улицу на ещё 21 субъект федерации наверняка уменьшат объём любви к Путину даже в среде его ядерного электората. Так что, когда "обстоятельства непреодолимой силы" сделают своё дело, почти никто не будет ныть, что злые бояре царя отравили и по этому факту на площадь не выйдет. Кремлёвские местами преднамеренно, местами случайно, но доводят сознание россиян до той кондиции, когда к Путину будет отношение как к СССР в 1991 г., – он мало кому станет нужен и никому его не будет жаль.

Но это лишь половина решения главной проблемы в операции "Ликвидация Путина". Наиболее сложная её часть – как удержать силовиков от соблазна сыграть в хунту уже на похоронах Путина. Москали даже хорошее украинское слово "хунта" норовят украсть и напялить на себя. Диктатура коронавируса к этому тоже располагает, – не только один Собянин рассуждает на тему: вводить в Москву войска для борьбы с ним или нет. На России просто какая-то мания: чуть что, так сразу надо вводить войска. Можно подумать, что их армия гриппом не болеет. Впрочем, если прикажут, то не только гриппом, но и чесоткой болеть не будет.

Собственно, суть этой части проблемы в конфликте мировосприятия и интересов между прямолинейными и криволинейными имперцами. Не все они настолько умные и вышколенные как криволинейный Соловей и прямолинейный Гиркин, чтобы работать в унисон одной командой и по общему плану. Прямолинейные всё ещё искренне убеждены: автоматом и "Искандерами" можно решить все проблемы. Криволинейные уговаривают, тщательней надо, ребята, тщательней. Те отвечают словами гоголевского губернатора из "Ревизора" – "У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал…". Но в душе вынуждены соглашаться, что все проблемы не только "калашом", но даже "Искандерами" не порешаешь, особенно с ценой на нефть.

В результате дата ухода Путина по обстоятельствам непреодолимой силы находится в прямой зависимости от того, когда криволинейные имперцы будут уверены в том, что их прямолинейные коллеги не впадут в ересь очередного ГКЧП. Профессор Соловей всех ориентирует на 2021 г., но его любимые обстоятельства непреодолимой силы могут это событие сместить уже на рубеж лета-осени текущего года.

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Автор
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Персона
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Место
Россия
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