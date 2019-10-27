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27 октября • обновлено в 19:52
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"Главарь ИГИЛ мертв!" Россия внезапно выдвинула жесткое требование США

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США должны предоставить прямые доказательства пребывания ликвидированного главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам "Джебхат ан-Нусры".

Такое требование американцам выставили в Минобороны России. Об этом сообщают РИА "Новости".

"Спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", – сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков

Игорь Конашенков

Vesti.Ru

"Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра". Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии", – добавил Конашенков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
ИГИЛ
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