Глава РПЦ Кирилл назвал пандемию коронавируса "милостью Божьей"

Глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "милостью Божией", заявив, что распространение в мире пандемии поможет людям осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет их к вере во Всевышнего.

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С таким высказыванием он обратился во время проповеди. Об этом сообщают РИА Новости.

"Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божьем, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией", – сказал российский священнослужитель.

Патриарх Кирилл назвал коронавирус "милостью Божьей"

По его словам, таким образом Всевышний призывает "самоуверенную технологическую цивилизацию", полагающую, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности.

"Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог", – еще раз подчеркнул глава РПЦ.

При этом отмечается, что ранее патриарх также утвердил специальные тексты новых молитв, которые были созданы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Примечательно, что в этих текстах пандемию называют "вредоносным поветрием".

Текст молитвы от РПЦ vesma.today

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