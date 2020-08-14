Глава Минздрава РФ рассказал о "прорывной" вакцине от COVID-19: нужны дальнейшие исследования

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет готова уже в этом месяце. Вместе с тем, по его словам, относительно нее нужно провести дальнейшие клинические исследования.

По словам Мурашко, результаты доклинических и клинических исследований вакцины будут опубликованы в ближайшее время, передает telegram-канал Lifeshot (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Нужно больше данных получить по исследованиям. Клинические исследования будут продолжаться. Вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов", – сказал он.

По словам Мурашко, производство вакцины уже началось.

"Мы пока ничего не продаем. Звонков идет очень много. Мы в первую очередь должны наработать внутренний рынок. Первую вакцину получат в этом месяце. Да, мы планируем отправить ее во все регионы. Сейчас производство началось уже", – сказал он, добавив, что первыми вакцину получат люди из группы риска, а также те, кто будет работать с пациентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной. Так он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективный и формирует стойкий иммунитет к вирусу.

В то же время советник американского президента Келлиенн Конуэй заявила, что российская вакцина от коронавируса прошла очень мало клинических тестов, а ее одобрения без заключительной, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.