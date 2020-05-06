Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказала пресс-секретарь чиновницы Анна Усачева, передает "РБК". По ее словам, болезнь Любимовой проходит в легкой форме, она находится на самоизаляции.

"Результаты теста на COVID-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – сказала Усачева.

russian.rt.com

Отметим, этой уже третий случай заболевания в правительстве России. Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, у первого замминистра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус СOVID-19.