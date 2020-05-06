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6 мая • обновлено в 15:33
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Глава Минкульта России подхватила коронавирус: это уже третий случай в правительстве

1.9т
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Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказала пресс-секретарь чиновницы Анна Усачева, передает "РБК". По ее словам, болезнь Любимовой проходит в легкой форме, она находится на самоизаляции.

"Результаты теста на COVID-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – сказала Усачева.

В России коронавирус обнаружили уже у третьего министра

russian.rt.com

Отметим, этой уже третий случай заболевания в правительстве России. Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, у первого замминистра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус СOVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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