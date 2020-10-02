Гиркина "взяли на лазерный прицел" в московском кинотеатре из-за маски. Фото и видео

Юрий Сергиенко Новости России 01:49, 3.10.2020

Бывшего главаря террористического формирования "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) заметили в одном из московских кинотеатров.

Несмотря на карантинные ограничения, он явился без маски. Из-за этого сотрудница кинотеатра начала светить в лицо террористу лазерной указкой. Соответствующее видео в Twitter опубликовала пользователь под ником "штейн" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Гиркина с помощью лазера попытались заставить надеть маску.
Twitter "штейн"

На протяжении нескольких секунд ролика, пока Гиркину светили лазером в лицо, он сидел полностью неподвижным и даже не моргал.

Twitter "штейн".

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на видео. Один из них написал, что нельзя светить лазером в глаза, на то получил ответ: "Электрический стул тоже никому не приносит пользы, однако его прописывают отдельным личностям".

Реакция сети на Гиркина и лазер.
Реакция сети на Гиркина и лазер.
Реакция сети на Гиркина и лазер.

Напомним, что Гиркин является одним из подозреваемых по делу сбитого Boeing-777 на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Террористы подожгли позиции украинских военных на Донбассе

Во Львове умер врач после длительной борьбы с COVID-19

Пашинян заговорил о введении российских войск в Карабах: у Путина ответили

Ющенко после отставки получил водителей, машины и прислугу: что оплачивают из бюджета

Полиция разоблачила масштабную схему подкупа избирателей в округе Ляшко. Фото и видео