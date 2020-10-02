Гиркина "взяли на лазерный прицел" в московском кинотеатре из-за маски. Фото и видео

Бывшего главаря террористического формирования "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) заметили в одном из московских кинотеатров.

Несмотря на карантинные ограничения, он явился без маски. Из-за этого сотрудница кинотеатра начала светить в лицо террористу лазерной указкой. Соответствующее видео в Twitter опубликовала пользователь под ником "штейн" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Гиркина с помощью лазера попытались заставить надеть маску. Twitter "штейн"

На протяжении нескольких секунд ролика, пока Гиркину светили лазером в лицо, он сидел полностью неподвижным и даже не моргал.

Twitter "штейн".

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на видео. Один из них написал, что нельзя светить лазером в глаза, на то получил ответ: "Электрический стул тоже никому не приносит пользы, однако его прописывают отдельным личностям".

Реакция сети на Гиркина и лазер.

Реакция сети на Гиркина и лазер.

Реакция сети на Гиркина и лазер.

Напомним, что Гиркин является одним из подозреваемых по делу сбитого Boeing-777 на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.