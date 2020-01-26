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26 января • обновлено в 14:49
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Гиркин и Ко внезапно взбунтовались против Путина: в чем дело

6.6т
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В Москве под Администрацией президента Владимира Путина в субботу, 25 января, активисты устроили протест с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

В акции приняли участие представители российских левых сил — "Левого Фронта", "Другой России", движения "Новороссия" и других. Об этом пишет "Новая газета" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, на Старой площади заметили лидера "Левого Фронта" Сергея Удальцова, его соратника Леонида Развозжаева, лидера "Новороссии", бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) и освободившегося в прошлом году из колонии полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова.

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Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Facebook Сергея Удальцова

СМИ оценили число собравшихся в сто человек, организаторы же заявили о 500 участниках. Они подали обращение к Путину. В нем были требования созвать перед принятием поправок Конституционное собрание и вынести на голосование каждую поправку отдельно, а не "пакетом".

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Facebook Сергея Удальцова

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина

Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командир террористов "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) начал разводить в сети панику, утверждая, что те могут быть разгромлены на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
Новости России
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин решил изменить Конституцию в части того, что будущий президент должен 25 лет жить в России, не иметь иностранного гражданства и вида на жительство. -А где пункт о том, что он должен использовать отечественный ботокс?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Дожили эрефовцы - уже гиркин организует Майданы. Шото у путина пошло "не так". Или это очередная многоходовочка?
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Александрович Валера
Александрович Валера
Демократия
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