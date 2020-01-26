Гиркин и Ко внезапно взбунтовались против Путина: в чем дело

В Москве под Администрацией президента Владимира Путина в субботу, 25 января, активисты устроили протест с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

В акции приняли участие представители российских левых сил — "Левого Фронта", "Другой России", движения "Новороссия" и других. Об этом пишет "Новая газета" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, на Старой площади заметили лидера "Левого Фронта" Сергея Удальцова, его соратника Леонида Развозжаева, лидера "Новороссии", бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) и освободившегося в прошлом году из колонии полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова.

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина Facebook Сергея Удальцова

СМИ оценили число собравшихся в сто человек, организаторы же заявили о 500 участниках. Они подали обращение к Путину. В нем были требования созвать перед принятием поправок Конституционное собрание и вынести на голосование каждую поправку отдельно, а не "пакетом".

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина Facebook Сергея Удальцова

Гиркин и активисты вышли на протест против Путина Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командир террористов "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) начал разводить в сети панику, утверждая, что те могут быть разгромлены на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.