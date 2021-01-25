Гиркин признался в подготовке 'русской весны' на Донбассе и в Одессе

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сам стал инициатором пророссийских протестов (операция "русская весна") в Одессе и на Донбассе Украины, начиная с марта 2014 года.

По замыслу оккупантов, все должно было начаться 1 мая. Такими откровениями он поделился в интервью российскому адвокату Ивану Миронову, запись которого доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нужно было срочно выдвигаться и делать то, что я умею делать и считал возможным сделать: не дать задавить русское движение Донбасса", – признался террорист.

По его словам, это была его идея, с соображений, что "русская весна", которую он готовил на Донбассе и в Одессе с Аксеновым (глава оккупационной администрации Крыма. – Ред.), когда был его так называемым помощником по безопасности, "вот-вот может быть подавлена".

"Захлебнется очень быстро и достаточно жестко. Поскольку она уже началась, причем раньше времени – у нас контрольная дата была 1 мая", – заявил он.

Гиркин отметил, что со своими сторонниками имел целью продержаться до момента, когда Россия "открыто бы вступила в конфликт, и вслед за Донбассом другие украинские города были бы захвачены под ее крыло.

"Нужно было дождаться, пока Российская Федерация не возьмет на себя ответственность за население. При этом планы у меня, конечно же, были шире. Я полагал, что вслед за Донбассом, по принципу костяшек домино, последует вся "Новороссия" – от Харькова до Одессы. Все предпосылки к этому были, но не хватало ключевой кнопки, которую побоялись нажать в Кремле", – высказался Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-народный депутат Партии регионов Олег Царев признал, что он начинал "русскую весну" на Донбассе вместе с советником президента России Сергеем Глазьевым (2012-2019 гг.) .