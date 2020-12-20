Гиркин предложил возить в Черное море айсберги для водоснабжения Крыма

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что проблему с водоснабжением оккупированного Россией Крыма можно решить с помощью льдов Антарктиды.

Свою "сногсшибательную идею" он предложил в посте в одной из запрещенных в Украине соцсетей. По его словам, в дальнейшем айсберги можно будет сделать "самоходными".

"На южном континенте (в Антарктиде) сосредоточена значительная часть мировых запасов пресной воды, которые буквально никак не используются. Если отколоть от антарктического шельфа приличного размера айсберг (а лучше – не один) и отбуксировать его в Черное море (например – через море Красное, где так удачно строится новая военно-морская база) – то можно быстро решить проблемы с водой на несколько лет вперед", – цитирует его "Росбалт".

По мнению Гиркина, если такой маршрут сделать регулярным, то "Крым можно снабжать водой веками".

В дальнейшем он предложил сделать эти айсберги "самоходными" – "оснащать системами двигателей, хранилищами горючего и экипажами", а откалывать подходящие куски льда при помощи ударов военных самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму существенно уменьшилось самое глубокое водохранилище полуострова – Изобильненское, которое расположено в селе Корбек (Изобильное, Большая Алушта).

Напомним, что в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водой. По мнению многих экспертов, к этому привело то, что оккупанты используют ее для военных целей.