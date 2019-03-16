Гибнут один за другим: вскрылась новая тайна перевала Дятлова

На печально известном перевале на Северном Урале (Россия), который забрал жизни девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году, постоянно происходят инциденты с летальным исходом.

Так, "Газета.ру" рассказала об историях путешественников, которые решились повторить маршрут группы. Живыми и здоровыми из похода вернулись не все.

К примеру, в сентябре 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, который как турист находился в районе перевала Дятлова.

Группа Дятлова Архивное фото

Также, как сказано в материале, в 2016 году на перевале от переохлаждения погиб 47-летний мужчина, который жил там в вагончике отшельником и таким образом "просто искал себя в этом мире".

Сообщается также о смерти еще одного туриста в 2016 году. На вид ему было около 55 лет и он находился в палатке один.

Правда, как заявил руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич, туристы якобы идут на перевал не только из-за его таинственности и адреналина.

"Земля там красивая... Вот люди туда и идут, но их нужно учить правильно готовиться к таким походам... Люди не должны забывать, что шутки с природой опасны", – предостерегает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что убийство группы Игоря Дятлова было хорошо организовано.

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