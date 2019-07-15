Гибель учителя Путина под Москвой: появились новые подробности

В поле около деревни Барское под Солнечногорском (Россия), где случилось ЧП с вертолетом инструктора Владимира Путина, часто садились воздушные судна.

Об этом рассказала местная жительница. По ее словам, в этот раз она услышала какой-то хлопок и не сразу поняла, что произошло, передает "360".

"Стук какой-то был, но у нас, во-первых, далеко дома, просто собаки среагировали и начали лаять, я даже не знала об этом ничего", — сообщила она.

Игорь Никитин с Владимиром Путиным "112"

Когда они подъехали к месту происшествия, то там были пожарная машина и следственный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом. Это произошло из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

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