Подводники российской станции АС-31 "Лошарик" погибли в результате взрыва, произошедшего из-за российской литий-ионной аккумуляторной батареи.

Их начали устанавливать на глубоководных станциях вместо надежных серебряно-цинковых батарей, которые изготавливали в Украине, после возникновения конфликта. Об этом сообщает "Коммерсант".

Производителем российских батарей стал завод "Аккумуляторная компания "Ригель" в Санкт-Петербурге. Согласно информации СМИ, взрыв мог произойти, когда к подводной станции уже прибыл сменный экипаж для эвакуации.

Кроме того, 14 моряков остались тушить пожар на "Лошарике", вместо того, чтобы эвакуироваться, поскольку этого требует российское "Руководство по борьбе за живучесть". Согласно нему, каждый член экипажа до последнего должен оставаться на своем месте и тушить пожар.

В сети новость о причастности Украины восприняли с иронией.

Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной MSN.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российских территориальных водах в Баренцевом море во время ЧП 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших на атомной подлодке "Лошарик" были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя РФ.

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