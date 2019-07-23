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Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной

3.1т Читать материал на украинском

Подводники российской станции АС-31 "Лошарик" погибли в результате взрыва, произошедшего из-за российской литий-ионной аккумуляторной батареи.

Их начали устанавливать на глубоководных станциях вместо надежных серебряно-цинковых батарей, которые изготавливали в Украине, после возникновения конфликта. Об этом сообщает "Коммерсант".

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Производителем российских батарей стал завод "Аккумуляторная компания "Ригель" в Санкт-Петербурге. Согласно информации СМИ, взрыв мог произойти, когда к подводной станции уже прибыл сменный экипаж для эвакуации.

Кроме того, 14 моряков остались тушить пожар на "Лошарике", вместо того, чтобы эвакуироваться, поскольку этого требует российское "Руководство по борьбе за живучесть". Согласно нему, каждый член экипажа до последнего должен оставаться на своем месте и тушить пожар.

В сети новость о причастности Украины восприняли с иронией.

Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной
Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной

Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной

Гибель подводников Путина на "Лошарике" связали с Украиной

MSN.com

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Тема
Гибель подводников в России
Место
Россия
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Лодки горят, ракеты падают ... А туалетная бумага жопу не дерет?!
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