Тайна перевала Дятлова: 62 года назад на Урале при странных обстоятельствах погибли девять туристов

Ровно 62 года назад, в ночь на 2 февраля 1959 года, в горах Северного Урала при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов группы Игоря Дятлова.

Из-за отсутствия точных сведений о гибели тургруппы десятки лет не утихают разговоры о самых невероятных версиях произошедшего, включая паранормальные явления, контакт с НЛО или нападение снежного человека. А в 2020 году Генпрокуратура России объявила официальной причиной трагедии сход лавины. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, что известно о роковом походе туристов.

Гибель туристов на перевале Дятлова

Группа из девяти лыжников под руководством Игоря Дятлова зимой 1959 года совершала поход высшей категории трудности по Северному Уралу в Свердловской области. Все они погибли в ночь на 2 февраля в окрестностях горы Холатчахль.

Туристов стали искать спустя две недели, 15 февраля, когда было обнаружено, что молодые люди не вернулись на базу.

Группа из девяти лыжников под руководством Игоря Дятлова зимой 1959 года совершала поход по Северному Уралу "Газета.ру"

Через десять дней поисков спасатели нашли пустую палатку, которая была разрезана изнутри в трех разных местах. У прогоревшего костра лежали тела двух туристов – они были раздеты до белья, их разорванная одежда лежала поблизости. Недалеко от них было обнаружено тело руководителя группы Игоря Дятлова.

Тела остальных шести туристов спасатели нашли уже весной. На них были ссадины, раны и ожоги, переломы и внутренние кровоизлияния. Кроме того, на одежде погибших присутствовали пятна радиации.

Погибшие туристы группы Дятлова radon.org.ua

Расследование гибели тургруппы Дятлова

По результатам следствия в СССР в мае 1959 года причиной гибели группы Дятлова была объявлена "стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии". Однако официальная версия трагедии не раз подвергалась критике со стороны общественности, поэтому в 2018 году Генеральная прокуратура России в результате обращений родственников погибших начала проверку дела.

11 июля 2020 года по результатам проверки было объявлено, что к гибели туристов привела лавина, из-за которой они вышли из палатки, а затем не смогли вернуться из-за плохой видимости и погибли от переохлаждения.

Группа Дятлова архивное фото

Паранормальные версии гибели группы Дятлова

На сегодняшний день существует до сотни альтернативных гипотез гибели девятерых альпинистов.

Среди них – отравление психотропными веществами, столкновение с дикими животными, нападение охотников манси и сбежавших заключенных, операция КГБ, падение аварийной ракеты, ядерный взрыв, встреча со снежным человеком, вмешательство НЛО и различных паранормальных сил. Ни одна из этих гипотез в настоящее время не получила подтверждения.

В память о погибших дятловцах расположенный недалеко от места трагедии перевал получил название "перевал Дятлова".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об американском "перевале Дятлова". Пятеро спортсменов с особенностями развития погибли при странных обстоятельствах в 1978 году на перевале в Калифорнии, США.