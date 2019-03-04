С нынешним послом России в Великобритании Александром Яковенко я не знаком, ни симпатии, ни антипатии к нему не питаю. На мой взгляд, он – обычный кадровый дипломат советской школы: получил профильное образование в МГИМО, попал в МИД с институтской скамьи, в загранкомандировках и в центральном аппарате работал строго в соответствии со специализацией, колебался вместе с "линией партии", сделал не стремительную, но успешную карьеру. О таких как он говорят: "в труде прилежен, в быту морален, с товарищами по работе принципиален". (Эта шутливая формулировка, придуманная писателем Василием Аксеновым, сидит на Яковенко как парадный мундир посла.)

Ни агентом, ни сотрудником российских спецслужб Яковенко, конечно, не является. В его гладком послужном списке нет ни одного разрыва, позволяющего это предположить. Свои ордена и медали он получил "по должности". Да и из США Яковенко никто, думаю, не высылал как "разоблаченного шпиона". В противном случае бдительные англичане, наверное, не выдали бы ему агреман.

Александр Яковенко Vesti.Ru

Будучи обвинен местными журналистами в принадлежности к российским спецслужбам, он, как говорят, то ли хочет подать, то ли уже подал на них в суд за клевету. Что, по-моему, неразумно: доказать ничего нельзя, зато втянуться в дурацкий спор можно запросто.

Помнится в былые времена американские журналисты обвинили одного крупного советского ученого-международника в принадлежности к КГБ. Он очень возмутился и хотел было подать на обидчиков в суд за клевету. Но умный американский приятель его от этого отговорил, заметив, что ничего плохого в принадлежности к КГБ не видит: вполне, мол, солидная организация. По всей видимости, у Яковенко такого умного британского приятеля не нашлось.

К слову сказать, действующих сотрудников российских спецслужб давно не назначают послами. Хотя, выйдя в отставку, некоторые из них порой послами и становятся как "политические назначенцы". Исключения, вероятно, бывают, но не в таких странах как Великобритания.

В целом же, скандальный замес, в который попал Яковенко, должен быть ему неприятен главным образом тем, что защищать его "поруганную честь" бросилась известная хабалка Мария Захарова, способная превратить в кухонную свару всё, о чем говорит. Но тут уж ничего не поделаешь: какие времена, такие и нравы.

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