С Днем Знаний, россияне... Знайте...

1 сентября 2014-го Путин устроил Беслан и нам в Украине. Шестой год сыновья идут в школу без отцов - солдат. А многие вообще теперь без отцов.

Всем россиянам, кто гладит нынче рубашки сыновьям, готовит бантики дочуркам и цветы учителям – помните: ваше скотское молчание и одобрение бойни кремлевской банды, затеянной в Украине - преступление. Знайте, вы несете за это ответственность!

Всегда в этот день, я вспоминаю (как матери в Беслане) 1 сентября 2014-го. Думаю о сынишке моего друга, мариупольского пастора, расстрелянного россиянами в то лето. У его младшенького, всего неделя разницы в возрасте с моим... Мы любили об этом пошутить... Чудесный священник и прекрасный отец, Сергей Петрович Скоробогач, тоже готовился вести малыша в первый класс… Но пришли кремлевские "спасатели" и стали убивать...Не повел ни в первый, ни во второй… Не поведет и нынче, уже в шестой… И вообще не поведет больше НИКОГДА.

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