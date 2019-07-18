На ваших глазах - редкое зрелище. Я, христианский пастор из Украины, - благословляю российского шамана-язычника! Идет красавец из Якутии в Москву со святой целью - изгнать Путина!

На днях он, Шаман-Воин, провел встречу в Чите. Несколько сотен человек собрались и внимали…

⁃ "Бог велел… Бог так сказал." - Заявляет он: "Бог сказал, что Путин - Демон... Проявляется это тем, что природа Путина не любит… Совсем не любит… Там, где Путин, там катаклизмы, терракты… Где Путин проходит, грязный след оставляет… Природа после него все это очищает… то бурей, то ураганами, то землетрясениями… Путин -пришелец, не наш, не землянин…" - заявляет Шаман.

Здесь я, как христианин и богослов, подкорректирую язычника. Тот, кто в Путине, тот, кем он одержим, - не наш… не землянин… У демонов, действительно, нет прописки на нашей планете… По крайней мере, постоянной нет.

"Окружение Путина - заблудшие люди!" - Очень точно констатирует парень с бубном. Добавлю, что это так. Даже, если это попы, именующие себя "христианами", или епископы, или патриархи гундяевские.

"И половину народа он тоже в заблуждение ввел…" - Продолжает якутский пилигрим. - "Поэтому его второе имя Лукавый!"

С этим не поспоришь. Имя ему Легион и Лукавый, Клеветник Братьев, Лжец, Князь Мира сего, и т.д.

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6-го марта шаман стартовал из Якутска и планирует в августе 2021-го года… добраться до Москвы…

Я, конечно, советую ему сесть на велик, чтобы ускорить процесс. Даже готов пожертвовать для этого святого дела свой мотоцикл… Только бы ускорить процесс.

"Шаман идет с целью поднять, объединить русский народ, чтобы мы могли за себя постоять!" - Заявляет совершенно справедливо женщина на митинге в Чите. И смешное, и грустное зрелище в стране, именующей себя христианской.

Но вот такой сейчас у россиян северный Мартин Лютер Кинг выискался. Тот шел на Вашингтон за права черных, Шаман же движется на Москву за права белых. Ну что ж, Кинг наш шаманный… Вперед… Удачи, юродивый…

Народ (вопреки запретам полиции) фотографируется, селфится, пожимает руку чудаку, желает ему удачи… Кто-то даже приезжает из дальних краев и присоединяется к нему, чтобы идти рядом. Некоторые помогают катить тележку со скромной поклажей…

Пасторское напоминание. Христос говорил, что "если его ученики умолкнут - камни возопиют…" В обществе, где церковь лобызает Лукавого, что остается Творцу? Вот и использует он иногда коммунистов, атеистов или шаманов. Поднимает хоть в них дух и вопиет через странников "не от мира сего".

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Я желаю моим коллегам, как бы это странно не звучало из пасторских уст, епископам России, присоединится к Шаману. Он ближе к правде, чем епископа и патриархи, поющие Осанну кремлевским чертям или молчащие шестой год войны в Украине.

Этот дерзкий парень получил, по его словам, благословение от самого главного шамана в Якутии и даже (что совсем уж страшная сила) от женского шамана! Ну что ж… И моё благословение тебе - пасторское… На правду. На противостояние демону, бесу, лукавому в виде Путина.

Ложные шаманы старой школы недавано сожгли верблюдов в жертву "За Путина и его режим". Сразу видно, как и попы московские в обольщении… Бес попутал ))) А этот Шаман, видимо, настоящий! Хоть и в гордом одиночестве.

Всегда были и пророки, и ЛЖЕпророки. Священники и ЛЖЕсвященники… Этот, доколе говорит Правду - настоящий! )))

Старый христианский тезис гласит:

"Когда истину говорит атеист, он куда ближе к Богу, чем священник, который говорит ложь“. Когда истину глаголет Шаман, он ближе к Творцу, чем лицемерный поп, хоть до темечка завешаный крестами, хоть с бриллиантами в посохе и звездами в клобуке!

И последнее… Ещё в 2014-ом я говорил. Противостояние путинскому режиму - не грязная Политика. Чистая Этика! Рад, что это понимают все больше людей и в России… Вот даже якутскому Шаману все уже понятно!

Шаман-воин, Баптисты-террористы, Дугин в голове Путина.../ Эфир от 16 июля 2019 года | Мохненко VIEW

MoхненкоView Это, об Этом, на ТВ не говорят!!!))) Темы программы: - Президент Зеленский и фекалии в Борисполе - Моё благословение якутскому Шаману - Революци...

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