Из-за волны невыгодных для России обстоятельств – падения цен на нефть, пандемии коронавирус, роста безработицы – власть президента РФ Владимира Путина заметно ослабла и это может закончиться для него восстанием элиты.

Такое мнение высказал в интервью "Фактам" ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Сейчас Путин скрывается где-то у себя в бункере, находясь в полной изоляции. Он в раздумьях: что ему дальше делать?" – предположил бывший разведчик.

Генерал предрек Путину дворцовый переворот Радио Свобода

По его словам, финансовая подушка России вскоре растает, а высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он вместе со своими партнерами, в особенности с Саудовской Аравией, собирается вытеснить Россию с нефтяного рынка, грозит провалом Кремля.

"Для Путина такая ситуация будет иметь серьезные последствия. Вплоть до дворцового переворота. Потому что часть российской элиты уже высказывает неудовлетворение таким положением дел", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Донецкого и Луганского управлений Службы безопасности Украины, генерал Александр Петрулевич заявил, что Путина пора менять местами с советским вождем Владимиром Лениным, который покоится в мавзолее на Красной площади

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