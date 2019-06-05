Гена Букин против Саши Белого: в России "избрали" следующего президента

В России после избрания президентом Украины шоумена Владимира Зеленского решили узнать, кого из героев сериалов граждане видят кандидатом на пост главы государства.

В Telegram-канале "Медуза" читателям предложили выбрать из трех претендентов: Саша Белый из "Бригады", Гена Букин из "Счастливы вместе" и дворецкий Константин из "Моей прекрасной няни".

Результаты опроса по состоянию на 22:00 5 июня свидетельствуют о том, что россияне не отказались бы увидеть в кресле лидера РФ Владимира Путина дворецкого Константина. Он набрал 48% голосов.

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Еще 30% симпатий собрал Гена Букин. Саша Белый же оказался аутсайдером опроса –

его поддержали только 20% россиян.

Скриншот

Саша Белый и Гена Букин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шоумен Иван Ургант якобы выразил желание попробовать свои силы в президентской гонке в России.

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