Гена Букин против Саши Белого: в России "избрали" следующего президента

В России после избрания президентом Украины шоумена Владимира Зеленского решили узнать, кого из героев сериалов граждане видят кандидатом на пост главы государства.
В Telegram-канале "Медуза" читателям предложили выбрать из трех претендентов: Саша Белый из "Бригады", Гена Букин из "Счастливы вместе" и дворецкий Константин из "Моей прекрасной няни".
Результаты опроса по состоянию на 22:00 5 июня свидетельствуют о том, что россияне не отказались бы увидеть в кресле лидера РФ Владимира Путина дворецкого Константина. Он набрал 48% голосов.
Telegram Meduza
Еще 30% симпатий собрал Гена Букин. Саша Белый же оказался аутсайдером опроса –
его поддержали только 20% россиян.
Скриншот
Саша Белый и Гена Букин
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шоумен Иван Ургант якобы выразил желание попробовать свои силы в президентской гонке в России.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.