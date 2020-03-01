Гей-порно на Масленицу в России запустили специально: виновник уже наказан

Правоохранители поймали мужчину, который во время празднования Масленицы в поселке Михайловка Приморского края (Россия) включил на огромном экране гей-порно. Им оказался обиженный увольнением бывший сотрудник дома культуры.

Так, сам инцидент произошел 29 февраля, на площади перед администрацией Михайловского района. Экран был размещен на стене учреждения, написало издание КП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам начальника отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анны Рябенко, это не был "праздничный сюрприз для жителей".

"Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. А администрация обратилась в правоохранительные органы... Администрация к этому отношения не имеет", – сказала она.

Гей-порно на Масленицу в России

Также представители администрации распространили в СМИ официальный комментарий, в котором говорилось, что, предварительно, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудники правоохранительных органов начали поверку по данному факту.

Так, уже 1 марта на странице 360.tv.ru в Telegram написали, что в Приморье задержали мужчину, который включил это видео.

"Им оказался бывший сотрудник дома культуры. Он был обижен на незаконное, по его мнению, увольнение. Теперь ему грозит реальное наказание за распространение порнографии: штраф в 300 тысяч рублей (более 110 тысяч гривен) или даже лишение свободы на два года", – отметил автор поста.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактер Даниэль Макграффин из города Уиган, Великобритания, который с детства мечтал стать солдатом, внезапно попал в индустрию кино для взрослых и решил сниматься именно в гей-видео 18+.

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