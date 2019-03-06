"Геев надо лечить!" В Госдуме сделали скандальное заявление

Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что гомосексуалов нужно лечить.

Об этом она заявила в эфире "Первого канала", комментируя свое отношение к идее уголовного преследования за гомосексуализм (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Чайковский тоже был геем, но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо", — отметила Плетнева.

Тамара Плетнева Газета.Ру

По ее мнению, ВИЧ передается исключительно половым путем, поскольку "у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало, и ответственности никто не несет".

При этом Плетнева считает, что уроки сексуального просвещения в школах не нужны.

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