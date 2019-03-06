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"Геев надо лечить!" В Госдуме сделали скандальное заявление

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Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что гомосексуалов нужно лечить.

Об этом она заявила в эфире "Первого канала", комментируя свое отношение к идее уголовного преследования за гомосексуализм (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Чайковский тоже был геем, но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо", — отметила Плетнева.

Тамара Плетнева

Тамара Плетнева

Газета.Ру

По ее мнению, ВИЧ передается исключительно половым путем, поскольку "у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало, и ответственности никто не несет".

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При этом Плетнева считает, что уроки сексуального просвещения в школах не нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась инсайдерская информация о ЛГБТ-тусовке российского шоу-бизнеса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Павлович Антон
Павлович Антон
Лечить видимо хочет в "дурке" принудительно, но в голосе столько заботы,тепла и доброты.
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Dell Alex
Dell Alex
Лечить надо умственнобольных, считающих, что любая не гетеросексуальная ориентация - это болезнь )) А после лечения - учить. Потому как сами они до сих пор не удосужились хоть что-то узнать )))
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
#банариум развивается семимильными шагами! Давайте расстреливайте еще всех несогласных как при Сталине! Вот тогда и заживете!!!
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