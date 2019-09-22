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22 сентября • обновлено в 19:42
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"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

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В МИД России заявили, что пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией "спас сотни тысяч жизней".

Об этом сказано на официальной странице министерства в Twitter.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", – говорится в сообщении.

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Российский телеведущий и пропагандист Евгений Попов в телеграмм-канале написал, что осуждать СССР за этот пакт глупо.

"Не понимаю споров о пакте Молотова-Риббентропа. Переговоры о мире с Гитлером вели все страны, на которые он потом напал. И договоры подписывали. Необходимость пакта для СССР, чтобы оттянуть начало войны, признавал и Черчилль. Лучше читайте его мемуары, чем модных блогеров. Гордиться этим пактом странно, но и осуждать за него СССР – глупость", – написал он.

"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

Скриншот

"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

Скриншот

В сети были возмущены таким заявлением МИД, указывая ложность данной информации.

"Вы помните, что в ноябре 1941 года линия фронта была в Химках, в 20 км от Кремля? И ваши предшественники убежали в Самару, подальше от фронта? Какие еще "стратегически выгодные рубежи", "МИД РФ предпочел умолчать о большевистском терроре с 1939 по июнь 1941 год на территории Западной Беларуси и Украины, в Литве, Латвии, Эстонии", "Для сравнения с 1940-1941 в Эстонии большевики убили больше эстонцев, чем гитлеровцы за всю войну", "Нет ну а что нормально, правильной дорогой идете, пора в школах Mein Kampf начать изучать, у Путина же это настольная книга как я понимаю", "Какая прелесть. И чем это лучше Гитлера?" – негодовали в сети.

"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

Скриншот

"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

Скриншот

"Геббельс вами гордится!" Россия оправдала сделку СССР с Гитлером: сеть кипит

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за троллинга посла Украины в Белграде Александра Александровича, который призвал мировое сообщество посодействовать распаду России.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
СССР соцсети
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Премьр министр РФ В.В. Путин. 1 сентября 2009 г. Польша . . «Ошибки нужно признавать и моя страна это сделала. Государственная дума осудила пакт Молотова-Риббентропа. Нам кажется, что аналогично договор необходимо осудить и многим другим странам» ДВОЕМЫСЛИЕ! Двоемыслие — способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно)))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Согласен с журналистом Поповым. Почему западные и украинские пропагандисты пытаются переписать историю это понятно
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не дал т. Сталин в 1939 рагулям принести клятву на верность фюреру немецкого народа и побольше жидив,пшеков и москалив знищить
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Макарский Александр, Лучше бы эта усатая гнида не дала ка-ца-пам принести клятву Гитлеру. А так ка-ца-пы составили 20% всех войск вермахта и до десятка дивизий СС
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