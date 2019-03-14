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"Где удочки и снасти?" В России устроили заплыв по затопленным улицам города. Видеофакт

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Житель российской Коломны устроил заплыв по затопленным улицам города, чтобы обратить внимание коммунальщиков на проблему.

Видео, опубликованное в соцсети, сделано с "борта" байдарки, которая плывет в водах, скопившихся на проезжей части после весеннего таяния снега.

В комментариях боятся, что мужчину могут арестовать за протест.

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"Где удочки и снасти?" В России устроили заплыв по затопленным улицам города. Видеофакт

"Где удочки и снасти?" В России устроили заплыв по затопленным улицам города. Видеофакт

"Где удочки и снасти?" В России устроили заплыв по затопленным улицам города. Видеофакт

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Место
Россия
Тег
Новости России
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