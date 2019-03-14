"Где удочки и снасти?" В России устроили заплыв по затопленным улицам города. Видеофакт

Житель российской Коломны устроил заплыв по затопленным улицам города, чтобы обратить внимание коммунальщиков на проблему.

Видео, опубликованное в соцсети, сделано с "борта" байдарки, которая плывет в водах, скопившихся на проезжей части после весеннего таяния снега.

В комментариях боятся, что мужчину могут арестовать за протест.

Житель Коломны устроил лодочную переправу через лужу. Вода каждый год разливается в городе во время весеннего половодья. Администрация Коломны ничего с этим не делает. Видео: Вконтакте/"Ура.ру" pic.twitter.com/FNCvYP0Bdl — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 13 марта 2019 г.

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