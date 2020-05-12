Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19.

Не только Песков. Буквально неделю с небольшим назад стало известно о том, что заболел премьер-министр России Мишустин – тоже фигура достаточно близкая для контакта с первым лицом государства.

Поэтому я допускаю, что они контактировали с Путиным.

Но в том, что они могли передать заболевание, у меня уверенности нет.

В России ходит интернет-мем, что Путин где-то в бункере. Понятно, что это не в буквальном смысле. Под бункером понимается какая-то особенная изоляция.

Но при всем ироничном отношении к этому я глубоко убежден, что с конца марта – начала апреля Путин ни с кем не контактирует. Либо это обеспечивается Федеральной службой охраны, возможно, он контактирует только с теми, кто проходит анализ на коронавирус.

Я думаю, о его здоровье заботятся. Не забывайте, что ему 68 лет, и для него заболевание коронавирусом в какой бы то ни было форме может оказаться летальным.

Тем не менее, мне кажется, не стоило бы считать, что его охрана, служба безопасности настолько недальновидна, что допустит его заражение.

Где находится Путин? Это загадка. На мой взгляд, самое подходящее для него место – это Сочи, где он часто бывает. Там у него есть ряд резиденций, плюс его специальные морские яхты. Мне кажется, что, скорее всего, он проводит время там. Хотя точно этого никто знать не может.

Думаю, он находится не в Москве и не в Московской области и по еще одной причине. А вдруг все эти антирекорды приведут к бунтам или к чему-то подобному. Какой смысл ему находиться рядом с очагом каких-то возмущений?

Что касается связи с ним – Пескова, правительства и так далее, - то мы видим по телевизору, что они общаются посредством телекоммуникационной связи. Мы не видим, чтобы Путин непосредственно находился с кем-то рядом.

Где Путин прячется от коронавируса

Честно говоря, глядя на то, в каком состоянии сейчас находится государственное управление, я не уверен, что роль Путина здесь является решающей. Я бы не сказал, что он контролирует ситуацию в позитивном смысле, что его управление помогает справляться с пандемией коронавируса.

Зачем из местонахождения Путина делать тайной? Во-первых, вся деятельность Путина покрыта тайной. Нельзя даже сказать, кто его дети. В какой стране такое возможно? У нас как в Северной Корее.

Во-вторых, не забывайте, что у Путина опыт чекиста, и он считает, что чем больше скрывается, тем лучше.

В-третьи, я все-таки думаю, что он действительно опасается чего-то. Не только конкретного заболевания коронавирусом, что обоснованно. Но отсутствие публичной информации, где он находится – это еще и способ обеспечить безопасность. Ведь он может находиться в Сочи, а говорить о том, что он находится в Кремле.

Обсуждается конспирологическая версия, что у Путина есть двойники. Мое глубочайшее убеждение – никаких публичных двойников у Путина нет. Людей, которые представляют его на экране, когда выступает не сам Путин, а его двойник – нет, таких нет. А вот в двойников оперативных, которые садятся в три машины одновременно и едут из Кремля в разных направлениях, я верю.