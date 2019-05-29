Где больше всего не любят Путина: назван регион России

Самый низкий электоральный рейтинг президента России Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области.

Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса, проведенного для администрации президента. Исследование проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля, передает РБК.

В частности, социологи предложили респондентам ответить на вопрос: представьте, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента России, за кого из политиков вы бы проголосовали? Так, в Магаданской области проголосовать за действующего президента готовы 36% респондентов, а в среднем по стране — 48%.

Политолог Ростислав Туровский отметил, что наиболее серьезные проблемы с популярностью у российского лидера и "Единой России" действительно на Дальнем Востоке.

Владимир Путин Сайт президента РФ

"Это далеко не новость, а подтверждение ситуации, которая существует уже много лет и проявлялась во время избирательных кампаний федерального и регионального уровней в 2016-2018 годах", — говорит он.

Туровский в свою очередь добавил, что низкий рейтинг президента в Магаданской области выглядит парадоксально, поскольку там как раз идет активная реализация крупных проектов в горнодобывающей отрасли.

"Возможно, жители этого региона стали в последнее время острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают (область является одним из давних аутсайдеров по этому показателю в стране), а цены растут", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне больше не верят Владимиру Путину. Его рейтинг упал до исторического минимума.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.