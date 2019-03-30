"Газпром" тратит миллиарды долларов на друзей Путина — российский экономист

Из-за агрессии России в Украине, Дания отказала российскому "Газпрому" в строительстве газопровода "Северный поток-2" в своих водах. А американцы уже давно грозят санкциями немецким банкам, если те будут финансировать его строительство.

Когда Владимир Путин достроит газопровод и почему он на самом деле ему не нужен в интервью – OBOZREVATEL рассказал российский экономист Михаил Крутихин.

— Дания запретила вести газовую трубу в своих территориальных водах. Как это решение повлияет на ее строительство?

— Ожидалось, что Дания запретит прокладку "Северного потока-2" в своих территориальных водах, но не сможет запретить его строительство в своей эксклюзивной экономической зоне. Международное морское право позволяет прокладывать газопроводы, но при минимальном согласии прибережного государства. Пока непонятно, на что именно распространяется этот запрет.

Но если Дания запретит строительство только в своих территориальных водах, тогда "Газпрому" придется прокладывать трассу примерно на 26-27 километров длиннее, чем планировалось, и проводить дополнительные инженерные работы, которые могут на неделю-другую отодвинуть проект от завершения по графику.

Михаил Куртихин

Но чтобы газ пошел по трубопроводу, немцам необходимо достроить другой газопровод, который должен принимать российский газ. Пока что он не построен, а в Германии нет решения регулирующих органов о статусе и полномочиях такой трассы.

И поскольку эта труба будет прокачивать исключительно российский газ, то по европейским законам, при ее пересечении границ государств-членов ЕС (а она будет пересекать сначала Чехию, а потом и Австрию) необходимо обеспечить равный доступ других пользователей к трубе.

Этого пока нет, и мы посмотрим, каким образом эту проблему будут решать в Германии и в Еврокомиссии. Без ее участия, скорее всего, не обойдется.

— США выступают против строительства газопровода и все время грозят немцам ввести санкции.

— Мы не видим абсолютно никаких санкций, и вряд ли увидим. Вся эта риторика, о которой мы слышим из Госдепартамента и других ведомств в Вашингтоне, имеет только одну цель — каким-то образом показать европейским государствам, что в Америке заботятся о их интересах, но вводить санкции там не намерены. Мы не видим ни одного законопроекта, ни одного предложения в американском Конгрессе, которые могли бы изменить нынешний закон о санкциях так, чтобы ввести какие-то ограничительные меры против "Северного потока-2".

В нынешнем законе говорится, что в отношении этого проекта Белый дом может вводить какие-то меры, но только по согласованию с европейскими партнерами. А это означает, что с Германией, которая намерена иметь у себя этот газопровод, никакого согласования не получится. Нынешнее законодательство фактически накладывает запрет на санкции в отношении проекта и движения в другую сторону никакого не заметно.

— Правда, что с "Северным потоком-2" Европа становится газовым заложником России?

— Это глупость, ведь это просто другой маршрут того же самого газа, который не повышает его потребления Европой. Это будут те же самые объемы, которые снимутся с украинского транзитного направления. Никакого нового уравнения не вводится, как и новых величин. Европейцы и без этого каким-то образом стараются ограничить свою зависимость от российского газа путем строительства интерконнекторов через границы внутри Евросоюза, и ориентируются еще на сжиженный природный газ. Вот у них есть два метода, по которым они и продвигаются.

Строительство "Северного потока-2"

Если же во всех европейских странах будет возможность альтернативного получения газа не только из России, но из других источников, тогда все забудут, что от России есть какая-то зависимость. Так же, как они забыли про зависимость от российского угля, нефти и урана. Никто ни на что не жалуется, поскольку есть другие пути получения этих энергоносителей.

— Для чего тогда немцам сдался "Северный поток-2"? Чтобы получать дешевый российский газ?

— Немцы абсолютно на халяву, не вкладывая ни копейки, получают еще один дополнительный маршрут получения газа. Мало того, поскольку этот прямой маршрут из России минует всякие транзитные государства, Германия имеет возможность превратиться в распределительный центр газа в северо-западной и центральной Европе. Оттуда газ будут отбирать и в южном направлении через Австрию, а также еще Бельгия и Франция. Германия повышает свою роль как распределительный центр газа в этом регионе, ничего не вкладывая. Для нее это подарок с российской стороны.

— Экс-вице-премьер России Альфред Кох говорит, что с внедрением "Северного потока-2" Россия становится газовой заложницей Европы.

— Не думаю, что это произойдет. У России есть гигантский козырь. При наличии огромной мощности трубопроводных систем, нацеленных на Европу, она может прокачать вдвое больше газа, чем сейчас. Россия пользуется таким конкурентным преимуществом, как более дешевый газ, чем газ из любого другого источника. Это гигантские запасы, себестоимость добычи которых гораздо ниже, чем у других государств. К тому же есть инфраструктура по его транспортировке.

Кроме того, есть и другие преимущества. В "Газпроме" могут снизить издержки на производство газа и на его транспортировку, может обесценится российский рубль, который тоже даст конкурентные преимущества "Газпрому". И конечно — помощь российского правительства этой компании, которая может вылиться в сокращение налогового бремени. Так что у "Газпрома" есть все возможности победить любой другой газ в Европе.

— Путин сможет манипулировать европейцами из-за цены на газ или же шантажировать прикрытием краника?

— А вот это как раз реально. Мы видим, что, начиная с 2005-го года, было много случаев, когда в России прикручивали или закручивали газопроводы по политическим причинам или по причине недовольства какой-то из стран. Сначала это было с Беларусью, а потом переключилось на украинскую территорию. Да, это действительно беспокоит европейцев, поскольку главной угрозой в энергетической безопасности Европы есть — непредсказуемость и ненадежность российского поставщика.

Для этого они и строят себе новые терминалы по приему сжиженного газа и интерконнекторов между государствами.

— То есть, если Путин прикрутить краник, Европа будет покупать сжиженный газ из Катара и США?

— Европа сможет покупать газ откуда угодно, она это делает уже сейчас. Самая большая проблема — это организация по переброске этого газа внутри Евросоюза. Далеко не везде есть интерконнекторы, связующие газопроводы через границы членов Евросоюза. Их еще предстоит построить. Но американцы два дня назад в палате представителей приняли новый законопроект о том, что США готовы оказать финансовую помощь странам восточной Европы, которые захотят сократить свою зависимость от России. То есть прибалтийским государствам, балканским, Украине и Польше американцы могут помочь финансово построить интерконнекторы и терминалы по приему природного и сжиженного газа.

— Европа вообще когда-нибудь сможет отказаться от российского газа на совсем?

— В этом нет необходимости. Я думаю, что все будет определяться ценой. По прогнозам, доля российского газа в европейском потреблении газа будет около 30-35%. Эта пропорция сохранится, несмотря на развитие сжиженного природного газа. У "Газпрома" есть конкурентные преимущества и российский газ будет относительно дешев, на что будет ориентироваться потребитель.

— Китаю российский газ нужен?

— Трубы, ориентированы на Китай, "Силы Сибыри", не имеют никакой связи на российской территории с трубами, что идут в Европу. Просто перебрасывать один поток на Запад и на Восток — не получится. Посмотрите на объемы. Для того, чтобы выйти на планируемый объем поставок в Китай на 38 млрд кубометров в год, "Газпрому" потребуется еще очень долго работать. И состоится это не ранее, чем в 2028-м году.

— Для чего Путину "Северный поток-2"? Чтобы нанести экономический ущерб по Украине?

— Это одна из основных причин. Но главная причина — другая. Это использование "Газпрома" как механизма для перекачивания государственных денег, то есть денег налогоплательщиков, в карманы его приятелей-подрядчиков. Затеваются гигантские газопроводные проекты. В России создана индустрия по производству газотруб большого диаметра. Хотя "Газпром" вполне мог бы обойтись теми трубами, которые уже существуют и которые можно было бы использовать. Но прокладываются новые и новые газотрассы, и приятели президента, владельцы заводов по производству труб, и приятели, которые владеют компаниями, укладывающие эти трубопроводы, получают гигантские прибили не только потому, что им достаются эти контракты, но еще есть и явно завышение сметы на эти работы.

Так что "Газпром" строит абсолютно никому не нужные газопроводы и тратит миллиарды долларов на то, чтобы друзья российского президента получили дополнительную прибыль.

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