Всего несколько дней назад российская пресса описала финансовое положение Газпрома с огромным кассовым разрывом и с дыркой в бюджете, для заделывания которой нужно привлечь около 10 миллиардов долларов. Интересно, проигранные Польше 1,5 миллиардов там учитываются? И вот эта же пресса пишет много интересного о Роснефти. Похоже на то, что "контрольные выстрелы на бис" еще прозвучат несколько раз, пока все не закончится.

Ведь еще недавно обе компании были основой российской государственности. Вернее, этой основой были и остаются понты на высшем уровне, а эти две компании подпитывали их просто гигантской валютной выручкой. Этот золотой дождь впервые обрушился на Московию, за все 300 лет ее существования. Больше никогда там не было этой шары, но теперь уже понято, что время это безвозвратно прошло, а вот понты никуда не делись, и что с этим разрывом делать, там пока не могут сообразить. Вернее, там пока не могут поверить в то, что это произошло с Газпромом и Роснефтью и что это уже необратимо.

Тем не менее тексты, появляющиеся сейчас в российских СМИ, еще год назад казались бы абсурдом, а если бы в 2010 году кто-то такое написал в виде футуристического этюда, мол – будет что-то такое в 2020 году, его бы упекли в психушку. Но вот теперь открываем и читаем.

"Крупнейшая добывающая компания России – ПАО "Роснефть" – завершила первый квартал 2020 года с чистым убытком в 156 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в пятницу".

Тем не менее, взять и написать, что компанию убило бестолковое руководство и хроническое разворовывание прибылей первыми лицами государства, еще нельзя, а потому – надо дать немного позитива, а именно.

"Хотя "Роснефть" погасила 1,6 млрд долларов валютных обязательств, а рублевый займы увеличила всего на 35 млрд рублей, из-за роста курса доллара – на 27% за январь – общий размер задолженности компании подскочил с 3,828 до 4,228 триллиона рублей".

И действительно вроде бы миллиарды долгов гасит компания и не все так плохо, но вот последняя цитата выглядит даже не вишней, а огромным арбузом на торте.

"Если же учесть долг по предоплатным контрактам, в рамках которых "Роснефть" заложила еще не добытое сырье для получения кредитов в Китае, то долговая нагрузка компании выросла до 4,888 триллиона рублей (67 млрд долларов)".

Именно из этой цитаты следует два интересных вывода. Еще совсем недавно любимым занятием российской прессы было сравнение стоимости Газпрома и Роснефти с ведущими мировыми компаниями. Причем, все это происходило в виде гонки за лидером и многочисленные аналитики вычисляли время, когда эти российские компании обгонят всех.

Но сейчас никто из этих экспертов, будучи в здравом рассудке и твердой памяти, не решится даже эту тему пожимать, а вот же, Роснефть должна 67 миллиардов долларов, против 10 миллиардов, которые должен Газпром. Как эта красота влияет на стоимость, можно только догадываться.

Ну и второй момент. Намеренно или случайно, издание показало характер торговли Роснефти с Китаем. Там просто взяли кредит и гасят его поставками нефти. А мы прекрасно знаем, что когда речь идет не о рыночной сделке купли-продажи, а о займе с погашением, то цена нефти для Китая будет безусловно ниже нижнего предела. А это значит, что нефти надо будет поставить огромное количество, а кредитные деньги уже давно остались в прошлом и качественно истрачены.

Значит, если Роснефть отчитается, что поставила в Китай, например – столько-то миллионов баррелей нефти, то это отнюдь не будет означать, что из Китая за нефть придут деньги. Нет, денег уже не будет.

В общем, есть выражение "резать курицу, несущую золотые яйца". Москве подфартило, поскольку у нее в руках и причем одновременно, оказались две такие курицы и она решила не просто их зарезать, но перед этим – подвергнуть их самым изощренным пыткам и только после этого – зарезать. Впрочем, именно с этим у Московии никогда не было проблем и все закончится как обычно.