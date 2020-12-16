"Газпром" для своего курортного комплекса решил закупить трусов на сотни миллионов

Курортный комплекс "Надежда" в Геленджике Краснодарской области России, которым владеет "Газпром", планирует закупить партию трусов и других расходных материалов на 630 миллионов рублей (почти 240 млн гривен).

Об этом сообщает Telegram-канал "Лентач" со ссылкой на данные в Электронной торговой площадке "Газпромбанка". Речь идет о 100 тысячах мужских одноразовых трусов-бикини для депиляции.

Кроме них среди заявки указаны и другие расходные материалы.

Отмечается, что комплексом "Надежда" через дочернюю фирму владеет "Газпром".

"Организатором закупки указан курортный комплекс "Надежда" в Геленджике (он принадлежит Газпрому через дочернюю фирму), лот содержит всякую расходку, а трусы предназначены клиентам, пришедшим на депиляцию", – сказано в сообщении.

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