Российская Федерация встречала 2020 год с не наилучшими показателями средней экспортной цены на газ по заключенным контрактам, которая колебалась за 1 тыс кубометров в пределах $165.

На тот момент это было крайне болезненное ценообразование, но не смертельное. Конечно, такие проекты как “Сила Сибири”, который зарождался с расчетом на ценовой диапазон в пределах $300 — $400 за 1 тыс кубометров газа, полностью лишались коротко и среднесрочной окупаемости. Но, сама монополия "Газпром" вполне могла не только обеспечивать свои насущные нужды, но и пополнять бюджет РФ, за счет прибыли с экспортируемого газа.

Но, что называется, не прошло и полгода, а по состоянию на май нынешнего года 1 тысяча кубометров российского природного газа уже экспортировалась по цене $95. И именно май, в полной мере, можно назвать черным месяцем для российской газовой отрасли, ведь с этого месяца цена на главную российскую экспортную единицу, опустилась ниже себестоимости, учитывающей доставку и таможенные расходы.

В этом есть даже своеобразная ирония, ведь российская пропаганда превратила май в некое подобие сакрального месяца. Тут и почитаемая адептами СССР первомайская вакханалия, и 9 мая — празднование победы СССР над всеми и вся, с корректировкой, подменой понятий и т.д.

Между тем, именно в мае Россия стала по настоящему нищей страной. Ведь когда цена на экспортируемый газ опустилась ниже его себестоимости, главное народное достояние превратилось в главную обузу россиян, которые и до того вытягивали на своем горбу многие “достояния”, приносящие не столько выгоду, сколько беспросветные убытки.

В свою очередь, европейские подземные хранилища демонстрируют максимум по наполненности, а энергетические компании ЕС спешат арендовать все имеющиеся свободные ПХГ, в том числе и Украины. А это означает, что если даже в 2020 году зима будет холодной, сам год для "Газпрома" все равно окажется беспросветно убыточным, ведь необходимых объемов "голубого золота" у главного покупателя РФ более чем достаточно.

Но, что если отопительный сезон 2020-2021 вновь окажется достаточно мягким? Кому тогда вообще нужен будет российский газ? Из чего возникает главная дилемма, что с ним будет делать сама Россия, которой уже экспортировать "голубое золото" становится не выгодно, ведь уходит оно покупателям в убыток самого же продавца.