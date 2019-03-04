Россия приостановила свое действие в Договоре о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности между СССР и США (ДРСМД). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин сегодня.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРМСД из-за "несоблюдения его условий российской стороной". Его претензии предъявляются к крылатой ракете SSC-8, производство которой и запрещено Договором о ракетах. В Альянсе признают, что российская ракета SSC-8 опасна своей мобильностью, ее сложно обнаружить и она способна переносить ядерные заряды. В случае чего-то у НАТО может не хватить времени на реакцию. В Альянса также есть сведения, что эта ракета размещена на территории Европы. Ее точное местонахождение не указывают, но по мнению экспертов, она может находиться на территории Калининграда и возле российско-украинской границы.

Первые нарушения ДРСМД российской стороной начались еще в 2013м году. Американцы сообщили об этом своим партнерам в НАТО и начались долгие переговоры с Россией с просьбой объяснить, в чем дело. Россия отрицала свою вину вплоть до 2018-го года. Тогда в Хельсинки провели встречу по стратегической стабильности, на которой российская сторона признала, что да, ракета есть.

"До 2017-го года мы не получали от России конструктивного ответа. Ситуация повторялась до 2018-го года. Тогда в Хельсинки на двусторонней встрече российская сторона вдруг заявила: "Ракета? Какая ракета? А ракета SSC-8? Да, такая есть, но это не то, что в думаете". Мы до последнего надеялись, что россияне признают свою вину и уничтожат ракеты. Ведь никто в НАТО не хочет ядерной конфронтации. Во-первых, это дорого, а во-вторых, это сейчас никому не нужно. Мы не намерены участвовать в гонке вооружений, которую Россия пытается навязать всему миру. Ядерное оружие – это не инструмент введения войны, это инструмент ее сдерживания", – рассказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Альянс все время вел переговоры с Россией на разных уровнях с просьбой уничтожить ракеты, нарушающие ДРСМД. Последний раз на это решение ей давали очередные полгода. В то же время в НАТО признавали, что Россия может отказаться и тогда Альянсу придется жить в условиях отсутствия Договора и думать, каким образом улучшить свою обороноспособность. О каких именно шагах идет речь – там не признаются. Но отвечать зеркально на действия России были не намерены. По крайней мере в средине февраля, когда в Брюсселе проходила встреча министров обороны стран-членов НАТО, где и обсуждалось – как им жить в мире с большим количеством российских ракет.

"Генсек не раз говорил, что НАТО против зеркальных ответов и не будет отвечать ракету на ракету. Он тоже сказал, что на сегодня у нас нет намерений идти в направлении дополнительного ядерного оружия в Европе. Мы не принимаем решений под влиянием эмоций или каких-то краткосрочных политических целей. Это серьезные вопросы, и это нужно понимать и тем, кто нарушает ДРСМД. Проблема не в том, что США при поддержке союзников, заявили о выходе из Договора. Проблема в том, что Россия нарушает его и что ее ракетные системы уже находятся в Европе, – сказал еще в феврале в интервью бывший директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

На мой вопрос, зачем же тогда россияне производят ракеты, способны нести ядерные боеголовки, Пшель ответил, что об этом знают только в Москве.

"Мы тоже не все понимаем. Некоторые шаги, которые предпринимает Россия в разных областях, не улучшают общую безопасность. Если уровень безопасности идет вниз, а риск столкновения вверх — это плохо. Я говорю не только о нарушении ДРСМД. Я говорю о событиях связанных с Украиной и аннексией Крыма. Россия инвестирует огромные суммы не только в оборону, но и во многие наступательные системы. Есть свидетельства о возможном использовании Россией силы, есть риторика, дезинформация, есть использование химического оружия в Великобритании, учения, на которые не приглашаются наблюдатели и так далее. Нас это волнует, наша оценка отрицательная. НАТО – это организация, которая готова отвечать на вызовы, но мы всегда продумываем свои решения. Никто ни в одной стране НАТО не думает категориями войны. Мы надеемся, что Россия не готовится к войне с НАТО. Этот вопрос сам по себе ужасен", – удивлялся он.

Что такое Договор о ракетах малой и средней дальности

Договор о ракетах был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987м году в ходе советско-американской встречи. Он позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Новости России дали последний шанс

К июню 1991 года обязательства сторон были выполнены: Союз уничтожил 1846 ракетных комплекса, а США — 846.

"Нет ни одной страны НАТО, включая США, которые бы этого не хотели сохранить ДРСМД, – говорил чуть больше трех недель тому назад Роберт Пшель. – Он имел и имеет позитивное влияние на безопасность, прежде всего в Европе. Но когда на протяжении многих лет поднимается вопрос о его нарушении одной стороной, то каким бы он хорошим не был, это не может продолжаться бесконечно. 6 лет — это достаточный срок, чтобы взвесить все позиции стран НАТО и все хорошо продумать".

Что будет дальше

Военные эксперты отмечают, что разрыв ДРСМД фактически приближает мир к новой гонке вооружений. Ведь по сути, изготовлять ракеты теперь могут и другие страны, не только Россия. А Путина теперь ничего не останавливает, ведь он и раньше нарушал всевозможные международные договора, и теперь ни у кого никаких разрешений спрашивать не будет. Только выдержит ли новую военную гонку российская экономика, которая и так находится по санкциями, – это вопрос. Советская, кстати, не выдержала.

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