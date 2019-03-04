"Фюрер бы оценил": в России чиновник обозвал жителей хрущевок "скотобазой"

В России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

Скриншот диалога в соцсети с участием Жаркова о реновации домов в Москве разместил Telegram-канал "Медиатехнолог".

Чиновник в переписке заявил о том, что "контингент из хрущевок за*рет" новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критические отзывы у интернет-пользователей. Но вместо того, чтобы принести извинения, Жарков принялся унижать собеседников.

"Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" – отвечал он.

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Станислав Жарков Facebook

По данным Жаркова в Facebook, с мая 2018 года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности в "Роскосмосе". До этого на протяжении шести лет возглавлял департамент в "Росатоме", а также работал в качестве юриста в "Роснано".

"То есть другими словами, Жарков делит людей на классы и считает проживающих в хрущевке людьми второго сорта. Фюрер бы оценил", – отметили в сообщении.

После публикаций в СМИ Жарков извинился за то, что назвал живущих в хрущевках людей "скотобазой".

"Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Роскосмос". Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого обидеть", – оправдывался он, передает телеграм-канал Hue.

После появления сообщений в СМИ чиновник закрыл свою страницу в Facebook.

В то же время телеграм-канал Baza добавил, что Жарков действительно живет в хрущевке на юго-востоке Москвы – в районе, большинство домов которого попали под программу реновации. Впрочем, его дом сносить не будут.

В "Роскосмосе" уже отреагировали на данное заявление их сотрудника и пообещали разобраться.

"Госкорпорация "Роскосмос" сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания", – сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в "Роскосмосе" нелепо оправдались за падающие ракеты.

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