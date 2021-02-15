Политическая ситуация в России дошла до такой черты, когда “Боливар” уже всех не вынесет. Путин же предлагает своим подельникам единственно “правильный”, как ему кажется, выбор – либо мы все вместе победим Запад, или вы все пойдете со мной в “рай”. Единственная проблема в том, что путинское окружение давно бы послало Путина в этот “рай”, но пока не знает, как это сделать. Но сами преждевременно идти в путинский “рай” они не собираются.

Антиселекция в Российской Федерации за больше, чем 20 лет диктаторского правления, смогла воспитать человека телевизора – “putinokantropa” – нахальную, лживую особь, которая думает только о себе, ища врагов и выдуманные угрозы по всему миру. Эта логика политической неполноценности становится очень опасной для международного порядка.

Москва изо всех сил пытается цепляться за прежнее доминирование на постсоветском пространстве, потому что там думают, что вернув контроль над государствами, которые когда-то входили в состав СССР, и бывшими сателлитами Кремля в Европе, они смогут претендовать на господство над всем миром. Делается это настолько грубо, оскорбительно и невыносимо для других стран, что вызывает только неприятие и отторжение подобных имперских намерений России.

Новой “фишкой” Кремля стала идея запугивания Европы минимизацией деловых отношений с ней. И хотя в России хорошо понимают, что от этого она станет еще слабее, но для ее руководителей главное показать свой гонор и “принципиальность”. Российское руководство, живя в искаженной реальности, вместо разработки современных технологий, увеличения количества квалифицированных инженеров и развертывания современных высокотехнологичных производств, продуцирует лишь неспровоцированную агрессию. Думая, что только это добавит им желанного авторитета в мире.

Гоняючись за призрачным первенством и пытаясь убедить других в том, что Россия стала “сверхдержавой”, они теряют саму РФ, абсолютно игнорируя те разрушительные процессы, которые уничтожают будущее их страны.

Понимая все это, Европа понемногу приходит в себя, делая закономерный вывод, что Российская Федерация все больше превращается в балласт, от которого желательно как можно быстрее избавиться. Российские газ и нефть перестают быть настолько важными, как это было раньше. А больше Москве нечего предложить европейцам. Поскольку Россия не имеет ни динамичной экономики, ни передовых технологий, а ее “взгляды” и “ценности” являются регрессивными и безнадежно отсталыми.

И то, что Путин резко увеличивает градус нагнетания конфронтации с Соединенными Штатами и Европой, нравится далеко не всем в Кремле и около него. Ведь пока его блефование не приобретало критических конфронтационных измерений, это выглядело, как брошенный вызов западной цивилизации, в надежде, что она сама отвечать на этот вызов не будет.

Однако, когда эти вызовы становятся больше похожими на запугивание, как это происходит после заявления министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, что Москва разорвет свои отношения с Евросоюзом, если в отношении ее будут введены новые санкции, то это выглядит очень тревожно.

Очевидно, что Лаврову, как и Путину, нечего терять. Но в этой ситуации многие российские политики хотели бы побороться за “автоматический зачет” и избежать ответственности, которую эти две одиозные персоны хотят разделить вместе с теми, кому они столько лет отдавали преступные приказы.

Поэтому обстоятельства складываются таким образом, что даже в высших эшелонах ФСБ/КГБ возникают большие противоречия между теми, кто с самого начала стоял ближе к Путину, накопил многомиллионные состояния и имения за рубежом, и новыми “рекрутами” в генеральской среде, которые недовольны тем, что им досталось так мало по сравнению с их “старшими товарищами” по службе.

Ловушка за Путиным закрывается медленно. И вот в чем особая острота ситуации: она закрывается медленно, неуклонно и делает эту ситуацию уже неотвратимой. Когда тоталитарный лидер теряет власть, то результатом может быть несколько вариантов развития событий.

Первый: новая группа (близких к новому лидеру силовиков) перехватывает власть и формируется новый режим, который, почти ничем не отличается от предыдущего.

В ситуации, когда путинский режим держится на цементирующей силе ФСБ/КГБ, это может произойти в случае, когда конфликт, который уже прослеживается между “старым” и “новым” ФСБ, войдет в стадию критического обострения.

В таком случае, “старое” ФСБ, неформальными лидерами которого являются генералы Сергей Иванов, Николай Патрушев, Александр Бортников и Виктор Черкесов, уже не сможет удерживать контроль над “новым” ФСБ, которое представляют генералы Владимир Кулешов, Александр Купряжкин, Игорь Сироткин, Олег Сыромолотов, Николай Зайцев и Александр Безверхний.

Парадоксальность ситуации, которая сложилась, заключается в том, что хотя Путин в мае 2008 года и поставил во главе “нового” ФСБ свое доверенное лицо Александра Бортникова, однако сегодня он не может полагаться на новых ефесбистов, по причине “нечестного” распределения финансовых и имущественных активов.

Его новые соратники из ФСБ очень недовольны тем, что старшие коллеги, еще во времена президентства Ельцина, смогли получить в свою собственность компании, банки, заводы и еще много привлекательных активов, владение которыми они сейчас предпочитают не афишировать публично.

Поколение “нового” ФСБ уже вынуждено было довольствоваться тем, что осталось от предыдущего дерибана. С этим они никак не хотят смириться.

И если, в условиях прежней относительной экономической стабильности в России, Путину удавалось хоть как-то сдерживать эти две антагонистические команды, то сейчас это становится делать все труднее и труднее. Члены корпорации “нового” ФСБ также хотят свою “законную” часть из “российского пирога”.

Сегодня Путин продолжает опираться на группировку “старого” ФСБ/КГБ, поскольку понимает, что “новому” ФСБ он доверять не может. Так как для последнего отстранение диктатора от власти означало бы не только собственную безопасность, но и увеличение финансовых и имущественных возможностей при новом президенте России.

Одним из вероятных вариантов действий на опережение со стороны “нового” ФСБ, может стать реализация быстрого дворцового переворота, который будет реализовываться под видом социального давления на власть во время мощных народных выступлений в крупных городах России.

Тогда вполне возможен второй вариант развития событий: для того, чтобы сохранить себя, режим решит заменить Путина.

Что в дальнейшем, может выглядеть примерно таким образом. Подконтрольные властям телевидение и медиа сообщают о том, что в связи с резким ухудшением здоровья президента России он подал в отставку. А обязанности Путина (до определения времени проведения новых президентских выборов) временно будет исполнять премьер-министр Михаил Мишустин.

И если все произойдет действительно именно так, то это станет лишь временной передышкой для властей ФСБ. Рейтинги поддержки Путина падают и достаточно только искры для начала народного восстания. Поэтому “новое” ФСБ, для собственного самосохранения, может попытаться действовать на опережение.

Поскольку отстранение Путина путем дворцового переворота является единственной альтернативой, которая способна упредить мощное народное восстание в России весной 2021 года.

Все может повториться по испытанному в свое время сценарию. Сначала заменяется руководитель охраны Путина, современный “генерал Власик”, потом охрана и обслуга на любимых дачах диктатора, а дальше уже дело техники.

Таким образом, российским властям может удаться, на время, оттянуть полный крах своего режима, и этим избежать разгромного для них третьего варианта. При каком, новое демократическое руководство полностью заменяет путинскую криминальную группировку.

ФСБ / КГБ против Путина. Кто кого? Опора, на которую Путин опирался столько лет, в итоге может оказаться могильщиком его власти. Ведь не зря древние римляне говорили: “Memento mori”. А Путин вел себя все время так, будто он бессмертен и будет править вечно.

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