ФСБ открыла огонь по людям на границе с Украиной, один убит – россСМИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ открыли огонь по нарушителям границы, направлявшимся со стороны Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ, трое якобы вооруженных людей пытались перейти границу России на участке пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям.

По данным спецслужбы, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

В ходе перестрелки с пограничниками один с мужчин был убит, двое других скрылись на территории Украины.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили OBOZREVATEL, что информация об инциденте уточняется.

Белгородская область РФ граничит с Харьковской областью Украины, а Воронежская – с Луганской.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области пограничники задержали пьяного украинца, который пытался незаконно пересечь границу с Россией в обход пункта пропуска.