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Фрагменты тел нашли на деревьях: вскрылись жуткие подробности гибели группы Дятлова

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Огненные шары, который долгое время оставались загадкой в версиях о гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, имели природное происхождение.

Об этом идет речь в материале "Похвистнево информ". В подтверждение наводится ряд аргументов.

Так, отмечается, что прокурор Лев Иванов не нашел следов крови ни в палатке, ни на месте обнаружения трупов туристов, а деревья, находящиеся при спуске с горы, имели обожженные стволы.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

ptoday.ru

Кроме того, на кедре были обнаружены фрагменты мышц погибших, а также сломанные ветки с той стороны кедра, которая выходила на палатку.

При этом, автор ответил, что свидетельств о наблюдении именно в том районе загадочных шаров великое множество. Эти самые шары наблюдают и по сей день.

"Из этого всего напрашивается вывод о том, что на перевале не происходило ничего криминального. Геологическая структура Уральских гор имеет в себе кварц, который является пьезозажигательным элементом. А потому не ничего удивительного в том, что в этой местности достаточно часто встречаются подобные аномалии", – резюмировал автор статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась версия о том, что туристы на перевале Дятлова погибли от взрыва.

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Место
Россия
Теги
перевал Дятлова Россия Новости России
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