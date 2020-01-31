С конца прошлой недели цена нефти начала существенно проседать со своих 63 долларов за бочку, поскольку экономика Китая резко нажала на тормоз из-за короновируса. Когда цена уже улеглась на отметке в 60 долларов, ОПЕК просигнализировало на рынок нефти о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы остановить падение цены и в идеале – вернуть ее к уровню 65 долларов за бочку.

И вот вчера российская пресса на разные манеры шутила по поводу того, что Москва, особым заклинанием через ОПЕК, остановила падение цены. Ну тут уж ничего не попишешь, величие – их все. А на самом деле, перед всем миром разыгрывается одна из самых грязных игр современности, которую когда-то еще назовут нефтяным картельным сговором, и те, кто был ее инициатором, будут снабжены позорными эпитетами. Но пока этим еще можно бравировать, что в РФ с удовольствием и делают. Мол, знай наших, у нас есть волшебная палочка для цены нефти.

Но вот пришел новый день, а вместе с ним и новые данные о том, что сразу несколько крупнейших мировых авиакомпаний, в том числе Эр Франс, Эль Аль и другие объявили о приостановке полетов в Китай, а в самом Китае объявлено о временной остановке все новых предприятий. В связи с этим, запасы нефти стали расти и в Китае, и в США, а цена нефти снова ринулась вниз.

И вот, от вчерашних бравых заявлений о "заклинаниях" не осталось и следа. Сегодня российская пресса пишет уже так: "Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% – до $56,96 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 3 октября 2019 г.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 1,4% – до 63,42 руб., а курс евро – до 69,96 руб., что на 1,6% выше закрытия предыдущих торгов".

Оказывается, что волшебного заклинания оказалось недостаточно, и ситуация развивается по своим правилам, имея в виду заклинателей и прессу, пишущую о них. А еще – в одном этом сообщении была продемонстрирована суть российской экономики, которая наглухо связана с ценой нефти. А дальше – больше: "Страны ОПЕК спешно готовят экстренное заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае, из-за которой цены на нефть обвалились на 10% за неделю… С 66 долларов за баррель 20 января цена нефти Brent упала до 57,7 долларов в начале текущей недели.

Попытки рынка восстановиться оказались безуспешными: после короткого скачка до 60 долларов котировки обновили минимумы с сентября. На 11.40 мск баррель Brent дешевеет на 1,8% – до 57,8 доллара, WTI – на 1,7%, до 52,44 доллара".

И наконец, в этом картельном хоре, прорезался голос волшебника, который что-то там кричал в виде заклинаний, а пресса это расшифровала таким образом: "Камнем преткновения снова станет позиция России, которая хотела бы выйти из соглашения ОПЕК+…"

Для тех, кто забыл – напомню. Лично Путин, министр иностранных дел Лавров, министр топлива Новак и прочие деятели из страны балалаек и матрешек уговаривали арабов и прочих сбросить обороты добычи нефти, чтобы задрать цены. Сами тоже обещали это сделать и хоть почти никогда не выполняли взятых на себя обязательств, но были в первых рядах "ограничителей". И вот теперь, фраер сдает назад.

Уже как они поясняют свой такой финт, когда заманили парней с бородами и полотенцами на голове в игру "сокращение", а теперь сами же из нее и выпрыгивают. Но это может быть удивительно арабам, которые не так давно контактируют с Московией и гарантированно не читали трудов Отто фон Бисмарка, который давно поставил оценку любых договоров с россией.

Видимо, для Москвы прозвенел какой-то аварийный сигнал, кода цена на нефть приблизилась к опасной зоне. Так, известно о том, что бюджет прошлого года был сбалансирован с ценой в 47 долларов за бочку, а в этом – наверняка эта цена учитывалась уже в 50 долларов. Тогда понятно, что 57 долларов, это уже совсем рядом и с этим надо что-то делать.

В этой ситуации есть еще два фактора, которые негативно влияют на ее развитие. Ведь вторым источником наполнения бюджета является газ, а на него цена тоже рухнула катастрофически. Это случилось настолько некстати, что газпромовцы дают странные интервью своей прессе о том, что благодаря их мастерству и вывернутым рукам клиента, им удалось избежать еще большего падения цены, поскольку некоторых клиентов удалось уговорить на "долгосрочку", а в итоге, те были вынуждены покупать газ по самым высоким ценам в Европе.

И все бы хорошо, но те, кто не стал подписывать длительных договоров с Газпромом, получают существенные объема сжиженного газа. И его доля в европейском энергетическом балансе становится все более существенной. И тут логика выводит на простую формулу. Если Газпром сам признается, что продает в Европу газ по самым высоким ценам и делает это трубой, то получается, что сжиженный газ уже существенно дешевле трубопроводного! А ведь недавно товарищи Путин, Миллер и Гитлер…, хотя – нет, Гитлер – не совсем по этим делам, заявляли о том, что сжиженный газ никогда не станет дешевле трубопроводного. И вот, сами же они и расписались в том, что таки стал. Мало того, СПГ еще есть куда падать дальше, что он и будет делать.

В связи с этим, все более актуальным становится второй фактор, а именно – тренд на снижение цены нефти и газа, невзирая на картельные сговоры РФ+ОПЕК. Поэтому-то Москва хочет соскочить с подножки этого трамвая и попытаться компенсировать падение прибыли объемами поставок, чему уже мешает картельный сговор.

Трудно сказать, чем закончатся завтрашние переговоры, но уже всем понятно, что не сегодня – завтра, картельная сделка завалится и РФ окажется не самой умной и красивой, кто решил снять ограничения по добыче и продаже своей доли нефти. Вот-вот возникнет ситуация, когда каждый будет играть за себя и не станет оглядываться на коллег.

Но, как говорит известный сценический персонаж "Зюзик": "Где тонко, там и рвется". Сделав большой круг, к РФ вернулся бумеранг под названием "грязная нефть". Как все хорошо помнят, россияне качнули в Европу нефть с большим содержанием хлорорганических соединений, что принесло убытки конечным потребителям, как в виде порчи технологического оборудования, так и вынужденного простоя, когда обнаружилось загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба".

Вот что об этом пишет российская пресса: "Крупные европейские покупатели направили претензии продавцам сырья – "Роснефти", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу". Последние должны перенаправить их "Транснефти"…

"Транснефть" объявила о готовности возместить 15 долларов за каждый "грязный" баррель и зарезервировала для этого 23 млрд рублей. Однако претензии европейских покупателей достигают 30-40 долл за баррель…

Претензии европейских покупателей к российской транспортной монополии оказались почти втрое выше, чем рассчитывала "Транснефть". Eni, Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP суммарно требуют компенсацию на сумму 1 млрд долларов".

В общем, как говорил герой известной трагедии Моцарта: "Кто к нам с нефтью придет, от нефти и погибнет. А еще – от газа".

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