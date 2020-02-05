В России главный военный храм украсят фото Зеленского

В главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке будут размещены фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда главы Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.

Об этом пишут "Открытые медиа". Фото участника Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина ранее появилась на сайте проекта Минобороны "Дорога памяти" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На этом сайте публикуются фотографии участников войны, которые будут размещены на стенах галереи, ведущей к храму. Длина галереи "Дорога памяти" будет составлять 1418 шагов в память о числе дней войны. Сколько именно фотографий фронтовиков будут использованы при оформлении галереи, неизвестно.

Открытые медиа

Открытые медиа

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал информацию, заверив, что президент якобы не имеет к этому никакого отношения.

Путин с портретом отца newsland.com

Кроме того, в галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Его снимок уже прошел модерацию на "Дороге памяти", причём на фото присутствует и Зеленский-внук.

Зеленский на могиле деда Facebook Владимира Зеленского

Храм Воскресения Христова или Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Победы.

Он должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Интересно, что жертвования на него выделял помимо прочих ГРУшник Анатолий Чепига, который под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Храм Вооруженных сил России ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, на День Победы в 2019 году Зеленский показал могилу деда и рассказал о его подвигах.

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