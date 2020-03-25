"Вирус, где корона?" Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

В сети появилось фото президента России Владимира Путина в спортивном костюме, которое вызвало ажиотаж в сети.
Снимок опубликовал блогер Vitauskas в Twitter. Фото было сделано во время визита Путина в инфекционную больницу Подмосковья, где лечат больных коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На нем глава страны-агрессора стоит с главным врачом медучреждения. При этом в глаза бросается их существенная разница в росте.
"Слышь, карлик, коронавирус есть? А если найду", – иронично подписал фото автор публикации.
Путин с главврачом больницы в Коммунарке
Twitter Vitauskas
В комментариях тут же разгорелась бурная дискуссия пользователей. Они с юмором отреагировали на нелепую фотографию Путина. Немало реакций собралось и под видео общения Путина с главврачом больницы в Коммунарке, которым поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Комплекс неполноценности – на "смирно" стоит перед высоким человеком", "А ведь мужики в больницах реально в таких костюмах лежат", "Слышь ты, вирус, где корона?", "И курточка самбиста. Намекает как бы светлейший", "Судя по костюмчику, дедушку уже положили", – шутят люди.
- Слышь, карлик, коронавирус есть?— Vιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 24, 2020
А если найду? pic.twitter.com/9BUWK72Hch
"Как больница? - Космос!": Путин и главврач больницы в Коммунарке pic.twitter.com/Vrsh9rQW14— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало волну насмешек еще одно видео с Путиным в больнице Коммунарки. На нем он одевается в защитный костюм и выделенный специально ему респиратор.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.