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25 марта • обновлено в 03:48
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Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

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В сети появилось фото президента России Владимира Путина в спортивном костюме, которое вызвало ажиотаж в сети.

Снимок опубликовал блогер Vitauskas в Twitter. Фото было сделано во время визита Путина в инфекционную больницу Подмосковья, где лечат больных коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем глава страны-агрессора стоит с главным врачом медучреждения. При этом в глаза бросается их существенная разница в росте.

"Слышь, карлик, коронавирус есть? А если найду", – иронично подписал фото автор публикации.

Путин с главврачом больницы в Коммунарке

Путин с главврачом больницы в Коммунарке

Twitter Vitauskas

В комментариях тут же разгорелась бурная дискуссия пользователей. Они с юмором отреагировали на нелепую фотографию Путина. Немало реакций собралось и под видео общения Путина с главврачом больницы в Коммунарке, которым поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Комплекс неполноценности – на "смирно" стоит перед высоким человеком", "А ведь мужики в больницах реально в таких костюмах лежат", "Слышь ты, вирус, где корона?", "И курточка самбиста. Намекает как бы светлейший", "Судя по костюмчику, дедушку уже положили", – шутят люди.

"Вирус, где корона?" Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

"Вирус, где корона?" Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

"Вирус, где корона?" Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

"Вирус, где корона?" Фото Путина в спортивном костюме высмеяли в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало волну насмешек еще одно видео с Путиным в больнице Коммунарки. На нем он одевается в защитный костюм и выделенный специально ему респиратор.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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