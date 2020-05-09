Фото Путина на День победы высмеяли в сети

Карина Бондаренко Новости России 16:50, 9.05.2020 Обновлено: 17:14, 9.05.2020

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети после появления на публике 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Во время возложения цветов главу РФ запечатлели в пальто, под которым просматривается наличие толстого бронежилета. Фотографию опубликовали в социальной сети Twitter.

Владимир Путин
twitter.com/mix_voronezh

"Чем старее дед побед – тем толще бронежилеты","и выше каблуки","а вот смысл, если он без шлема ходит?", "на лабутенах", "профессионал в бронежилет не метит", "переносной бункер. Человек-футляр", "почему без маски? Срочно штраф", "это бункерный или парадный?", – шутят в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом.

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