Президента России Владимира Путина высмеяли в сети после появления на публике 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Во время возложения цветов главу РФ запечатлели в пальто, под которым просматривается наличие толстого бронежилета. Фотографию опубликовали в социальной сети Twitter.

Владимир Путин twitter.com/mix_voronezh

"Чем старее дед побед – тем толще бронежилеты","и выше каблуки","а вот смысл, если он без шлема ходит?", "на лабутенах", "профессионал в бронежилет не метит", "переносной бункер. Человек-футляр", "почему без маски? Срочно штраф", "это бункерный или парадный?", – шутят в комментариях.

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