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23 октября • обновлено в 13:17
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"Форум стран третьего мира": Путин публично оконфузился проведением африканского саммита в Сочи

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Президент России Владимир Путин попал под очередную волну насмешек от своих же граждан — после открытия первого экономического форума "Россия — Африка", который в эти дни проходит в Сочи.

Видео с открытия саммита на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На нем глава РФ рукопожатиями приветствует представителей африканской делегации.

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"Рукопожатие "Путин и Африка": президент России открыл форум в Сочи", — подписал он ролик.

Рукопожатие "Путин и Африка": президент России открыл форум в Сочи

Рукопожатие "Путин и Африка": президент России открыл форум в Сочи

twitter/dimsmirnov175

При этом пользователи соцсети посмеялись из попыток Путина делать вид, что он готов к цивилизованному сотрудничеству со странами африканского континента.

"Путин — новый континент, или кое-кто со своим лизоблюдством вообще наглухо е**нулся", "Форум стран третьего мира", "Ну и Путин, ну и... уже и Африку к рукам прибрал", "Форум стран, у которых дофига природных ресурсов, которыми они поделятся за поддержку своих режимов. По-моему, это выгодная для Москвы сделка", "Хоть бы не подцепил ничего, опасаюсь", "Путина изолировали черной изолентой", "Больше цирк напоминает с ряжеными", — прокомментировали они.

"Форум стран третьего мира": Путин публично оконфузился проведением африканского саммита в Сочи

Скриншот с twitter/dimsmirnov175

"Форум стран третьего мира": Путин публично оконфузился проведением африканского саммита в Сочи

Скриншот с twitter/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин повеселил сеть тем, что во время посещения ВГИКа поздоровался с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк. Подтверждающее видео опубликовали в Twitter. В рамках визита во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова Путин осмотрел мастерскую по изготовлению кукол. Когда ему показали Шапокляк, он решил двумя пальцами пожать ей руку.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Сочи
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Федоров Федор
Федоров Федор
Половина из присутствующих на форуме стран богаче Украины. Так над чем смеются чубатые в твиттерах?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Украина, страна 4 го мира, тк не зовут ни на какие саммиты)) А с Африкой полезно поддерживать связи, что Россия и делает
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филипп филипыч
филипп филипыч
решил посмотреть как написал обоз "своих же граждан" и зашел к филипычу - оказалась чувак из ньюберга штат нью-йорк численность 28 тыс.человек))) причем в твитах поливает гамном исключительно все российское. кароче "свой же гражданин" оказался рагулем пендосского разлива)))
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