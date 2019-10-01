"Формула Штайнмайера": в Кремле выдвинули новый ультиматум Украине

Отказ Украины от выполнения "формулы Штайнмайера" будет препятствовать процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом на брифинге в Кремле во вторник, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что украинская сторона на встрече контактной группы в Минске должна прояснить свою позицию.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил: на заседании российская сторона ожидает, что Киев внесет ясность по вопросу применения "формулы".

Напомним, что в сети появился текст "формулы Штайнмайера", которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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