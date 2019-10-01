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1 октября • обновлено в 13:14
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"Формула Штайнмайера": в Кремле выдвинули новый ультиматум Украине

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Отказ Украины от выполнения "формулы Штайнмайера" будет препятствовать процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом на брифинге в Кремле во вторник, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что украинская сторона на встрече контактной группы в Минске должна прояснить свою позицию.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", – сказал Песков.

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Пресс-секретарь Владимира Путина добавил: на заседании российская сторона ожидает, что Киев внесет ясность по вопросу применения "формулы".

Напомним, что в сети появился текст "формулы Штайнмайера", которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • 18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

  • Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс
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Мир Миру
Мир Миру
Формула Пєскова:депортація з Донбасу військових-громадян РФ, виведення російської військової техніки, встановлення законного контролю на державному кордоні, відновлення дії законів України на окупованих територіях. І нехай Пєсков не бреше, що він цього не говорив.
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руденко евгений
руденко евгений
ультиматума не увидел...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Учитель" сказал Зене: решайте с Путиным, так что, решайтесь ...
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