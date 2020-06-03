Главный козырь рекламной компании "голосования по поправкам" - опять гомофобия. Видимо, полным банкротам нечего больше предъявить населению. Только мертвых "дедОв" как позитивную программу и анекдотичных "геев" как образ врага. Такое ощущение, что Россией правят латентные гомосексуалы, вытеснившие свою подлинную ориентацию, ненавидящие и боящиеся ее. Причем, судя по многочисленным гомофобским проговоркам, главный заводила в этой компании невротиков – сам президент.
А кроме шуток, похоже на то, что это не просто неуклюжая попытка манипуляции общественным мнением, а проекция на население собственных тяжелых комплексов. Помните путинское: "Я предпочитаю не ходить в душ с геем. Зачем провоцировать? Но вы знаете, я – мастер спорта по дзюдо". Латентная гомосексуальность, как часто бывает, вытесняется демонстративной гомофобией. Ему даже не пришло в голову, что он (пожилой, потрепанный жизнью мужчина) может быть гею совершенно неинтересен. Только патологически озабоченный человек не в силах понять, что люди (вне зависимости от их сексуальной ориентации) обычно просто моются в общественных душевых, не обращая внимания на окружающих.
Путинская политическая реклама уже не в первый раз пытается эксплуатировать негативный образ гея, как враждебного "другого", но сейчас применён вдвойне запрещенный прием. В ролике показан ребенок, на которого похотливо посматривает усыновившая его гей-пара. Опять вытеснение? Слухи о педофилии Путина ходят давно, Литвиненко пытался писать эту тему, но был отравлен чекистами.
Тяжелые эротические комплексы и фобии диктатора воспроизводятся на экранах телевизоров в качестве политической рекламы. Власти пытаются с их помощью обеспечить лояльность населения. Но людям, думаю, все это глубоко по барабану. У них другие проблемы - как выжить в кризисе, как прокормить семью.
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