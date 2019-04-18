Флот НАТО подошел к границам России: у Путина по тревоге подняли ударные силы

Четыре военных корабля НАТО вошли в Балтийское море.

Российский Национальный центр управления обороной сообщил, что эсминец ВМС США "Грейвли" возглавил военно-морскую группу, передает "РИА Новости".

Также в акваторию моря вошли фрегаты ВМС Польши "К. Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

В российском оборонном центре заявили, что они следят за передвижением кораблей Альянса.

"Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации выполняется комплекс тренировочных мероприятий. Кроме того, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" и самолетов морской авиации", – отмечено в сообщении.

Корабль НАТО

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