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"Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам

1.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии.

Как рассказал он в эфире российского телеканала, в Кремле планов отступать с Курил нет, "спускать флаг России над Курилами никто не будет". Более того – в развитие островов Россия будет вкладывать существенные средства.

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Путин также подчеркнул, что на территории островов Россия планирует и дальше развивать инфраструктуру, в частности и аэропорт. У Москвы уже есть планы по развитию Дальнего Востока, в том числе и Южных Курил.

Курильские острова

Курильские острова

Отметим, ранее в Москве согласились сесть за полноценный стол переговоров с Токио при условии отказа Японии от претензий на Курильские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Япония
Теги
ЯпонияРоссияпутин
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Ferat Bey
Ferat Bey
Я не шучу и написал это совершенно серьёзно, хотя и с некоторой долей сарказма и иронии. Я убеждён в том, что так будет.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Ferat Bey, Ну вот. А то, что я написал, "Обоз" не опубликовал по идеологическим причинам. Во вам и "свободный" Интернет.
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