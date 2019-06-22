"Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии.

Как рассказал он в эфире российского телеканала, в Кремле планов отступать с Курил нет, "спускать флаг России над Курилами никто не будет". Более того – в развитие островов Россия будет вкладывать существенные средства.

Путин также подчеркнул, что на территории островов Россия планирует и дальше развивать инфраструктуру, в частности и аэропорт. У Москвы уже есть планы по развитию Дальнего Востока, в том числе и Южных Курил.

Курильские острова

Отметим, ранее в Москве согласились сесть за полноценный стол переговоров с Токио при условии отказа Японии от претензий на Курильские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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