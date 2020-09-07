Фишман: единственная ассоциация с "Новичком" во всем мире – это Путин
Российский журналист, телеведущий Михаил Фишман рассказал, что значит для России отравление оппозиционера Алексея Навального и чем ответит Кремль на найденные в организме следы яда из группы "Новичок".
Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала "Дождь". "Алексей Навальный лежит в коме. И неизвестно, когда из нее выйдет. Зато уже известно, что покушение на жизнь Навального в Сибири – в Томске, откуда он летел в Москву, – вновь поставило Россию и лично ее президента Владимира Путина в центр крупнейшего международного скандала", – сказал он.
Также Фишман убежден, что еще много чего случится, пока Путин будет править Россией. "А он себе отмерил еще пару десятилетий, – но это уже не изменится никогда: термин "Новичок" вошел в мировые языки как прежде слова "водка", "спутник" и "перестройка", и главная и единственная ассоциация с этим "Новичком" во всем мире теперь – это Владимир Путин", – подчеркнул журналист.
Кроме того, он добавил, что при Путине Россия – как политический режим – превратилась в токсичный во всех смыслах этого слова организм, уничтожающий своих противников за границей и диссидентов внутри страны нервно-паралитическим ядом.
Ведущий считает, что можно выдвигать бесконечные альтернативные версии, можно обвинять весь мир и конкретно канцлера Германии Ангелу Меркель в спланированных провокациях, но этот факт уже изменить нельзя.
Как писал OBOZREVATEL:
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Создатели этого яда отрицают результаты исследования.
Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья Навального может быть его увлечение диетами.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов Навального.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.