Фишман: единственная ассоциация с "Новичком" во всем мире – это Путин

Российский журналист, телеведущий Михаил Фишман рассказал, что значит для России отравление оппозиционера Алексея Навального и чем ответит Кремль на найденные в организме следы яда из группы "Новичок".

Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала "Дождь". "Алексей Навальный лежит в коме. И неизвестно когда из нее выйдет. Зато уже известно, что покушение на жизнь Навального в Сибири – в Томске, откуда он летел в Москву, – вновь поставило Россию и лично ее президента Владимира Путина в центр крупнейшего международного скандала", – сказал он.

Также Фишман убежден, что еще много чего случится, пока Путин будет править Россией. "А он себе отмерил еще пару десятилетий, – но это уже не изменится никогда: термин "Новичок" вошел в мировые языки как прежде слова "водка", "спутник" и "перестройка", и главная и единственная ассоциация с этим "Новичком" во всем мире теперь – это Владимир Путин", – подчеркнул журналист.

Кроме того, он добавил, что при Путине Россия – как политический режим – превратилась в токсичный во всех смыслах этого слова организм, уничтожающий своих противников за границей и диссидентов внутри страны нервно-паралитическим ядом.

Ведущий считает, что можно выдвигать бесконечные альтернативные версии, можно обвинять весь мир и конкретно канцлера Германии Ангелу Меркель в спланированных провокациях, но этот факт уже изменить нельзя.

Как писал OBOZREVATEL:

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